Aero Movie cresce sui social: gli scatti di Gennaro Castronuovo scelti da “italiastylebasilicata”

Continua la crescita di Aero Movie, il progetto creativo fondato dal giovane creator Gennaro Castronuovo, che nelle ultime settimane sta attirando sempre più attenzione nel panorama social e visual italiano.

Un importante riconoscimento è arrivato dalla nota pagina Instagram “italiastylebasilicata”, realtà seguita da oltre 10mila utenti e considerata un punto di riferimento nella valorizzazione di fotografia, lifestyle e contenuti artistici legati al territorio lucano.

La pagina ha infatti selezionato e condiviso alcuni degli scatti realizzati da Castronuovo, premiando uno stile fotografico riconoscibile, cinematografico e capace di trasformare semplici immagini in vere esperienze visive. Un risultato che conferma la crescente attenzione attorno al progetto Aero Movie, sempre più presente nel panorama creativo digitale.

Dietro Aero Movie non c’è soltanto una passione per foto e video, ma un progetto artistico in continua evoluzione, nato dalla visione di Gennaro Castronuovo e dalla sua capacità di raccontare luoghi, emozioni e dettagli attraverso immagini dal forte impatto estetico.

La collaborazione con “italiastylebasilicata” rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita del creator, confermando il valore di un talento emergente che, grazie a costanza, personalità e ricerca visiva, sta costruendo una presenza sempre più solida nel mondo digitale.

Per molti osservatori del settore social e creativo, Aero Movie è oggi una delle realtà più interessanti tra i giovani progetti indipendenti del territorio, capace di distinguersi per stile, qualità narrativa e identità contemporanea.

Link al post instagram scatti selezionati : https://www.instagram.com/p/DYCWYchglYh/?igsh=MWxkcTJoYmh0bXFtOA==