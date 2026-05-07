A Senise arriva la nuova statua di San Rocco: si arricchisce il Museo Iconografico dedicato al Santo Pellegrino

Si arricchisce di una nuova e preziosa testimonianza di fede il Museo Iconografico di San Rocco di Senise. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la nuova statua dedicata al Santo Pellegrino, un’opera che andrà ad impreziosire ulteriormente il percorso museale fortemente voluto dal Procuratore di San Rocco, Fratel Costantino De Bellis.

Una tessera importante è stata così collocata nel “Mosaico della Testimonianza”, progetto nato dall’abnegazione e dalla profonda devozione di Fratel Costantino, che ha ideato e realizzato il museo con l’obiettivo di custodire e tramandare la spiritualità legata alla figura di San Rocco.

Il Museo Iconografico espone immagini, statue e testimonianze culturali dedicate al Pellegrino di Dio, venerato in numerose comunità della penisola, da Nord a Sud. Percorrere gli “Spazi della Carità” e soffermarsi davanti al volto del “Viandante della Storia” significa intraprendere un cammino spirituale che ridona pace al cuore, apre lo sguardo verso l’Infinito e conduce i devoti verso l’orizzonte della speranza.

Nel vissuto quotidiano, le opere raccolte nel museo rappresentano simboli eloquenti del Cristianesimo che, attraverso la figura di San Rocco, richiamano il significato autentico del pellegrinaggio: un andare verso la mèta, un percorso interiore, una ricerca di Dio dentro le fatiche e le speranze del presente.

L’arrivo della nuova statua rappresenta dunque non solo un arricchimento artistico e culturale, ma anche un segno concreto di fede e continuità per l’intera comunità di Senise, che continua a custodire con devozione la memoria e il messaggio spirituale del Santo.