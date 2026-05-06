Il Senisese scende in piazza per difendere il diritto alla salute

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17:30, Senise e il territorio del Senisese si ritroverà in strada per una manifestazione pubblica dedicata alla difesa della sanità territoriale e del diritto alla cura.

L’iniziativa partirà da Via Alcide De Gasperi, nell’area antistante la scuola media, per poi concludersi in Piazza Vittorio Emanuele, cuore del paese e simbolo della partecipazione collettiva.

Lo slogan scelto dagli organizzatori racchiude il significato della mobilitazione: “La sanità è vita. È dignità. È futuro.”Un messaggio forte che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire servizi sanitari efficienti, accessibili e di qualità per tutti i cittadini, soprattutto nelle aree interne.

La manifestazione nasce dalla volontà di cittadini, commercianti, artigiani, agricoltori, lavoratori, professionisti, giovani e pensionati di unire le proprie voci per chiedere risposte concrete sul futuro della sanità nel territorio. Tra le richieste principali figurano il potenziamento dell’ospedale di Chiaromonte e la realizzazione dell’HUB sanitario a Senise, considerati punti fondamentali per assicurare assistenza adeguata alle comunità locali.

Gli organizzatori sottolineano come il territorio non voglia arrendersi al progressivo indebolimento dei servizi sanitari. Al contrario, la manifestazione rappresenta un appello alla partecipazione e alla responsabilità collettiva: il futuro della comunità dipende anche dall’impegno dei cittadini.

L’invito è rivolto a tutta la popolazione affinché la partecipazione sia ampia e condivisa. Difendere il diritto alla salute significa difendere la dignità delle persone e il futuro delle nuove generazioni.