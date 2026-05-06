SENISE, Raccolta differenziata porta a porta: distribuzione dei contenitori fino al 15 giugno 2026

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nProsegue con grande partecipazione e riscontri positivi l\u2019attivit\u00e0 di distribuzione dei contenitori per il nuovo per la raccolta differenziata porta a porta promosso dal Comune di Senise.\r\nL\u2019iniziativa, avviata lo scorso 4 maggio, sta registrando un\u2019importante adesione da parte della cittadinanza, segno di una crescente attenzione verso le buone pratiche ambientali e la tutela del territorio. La consegna dei mastelli continuer\u00e0 fino al 15 giugno 2026, offrendo cos\u00ec a tutti i cittadini il tempo necessario per effettuare il ritiro senza fretta e senza creare inutili assembramenti presso il punto di distribuzione.\r\nI contenitori possono essere ritirati presso i locali Unitalsi, in Piazza Aldo Moro, ( Sede UNITALSI)\u00a0 dal luned\u00ec al sabato, nei seguenti orari:\r\n\r\n\r\n \tdalle ore 9:00 alle 12:00;\r\n \tdalle ore 15:00 alle 18:00.\r\n\r\nL\u2019Amministrazione comunale invita pertanto la popolazione a recarsi con tranquillit\u00e0 presso il punto di consegna, evitando lunghe attese nei giorni di maggiore affluenza, poich\u00e9 il servizio rester\u00e0 attivo ancora per diverse settimane.\r\nIl sistema di raccolta porta a porta rappresenta un passo importante verso una gestione pi\u00f9 efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani, con l\u2019obiettivo di migliorare la qualit\u00e0 della raccolta differenziata, aumentare il decoro urbano e promuovere una maggiore sensibilit\u00e0 ambientale.\r\nL\u2019Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione, il senso civico e la partecipazione dimostrata in questa fase di avvio del servizio, fondamentali per il successo dell\u2019iniziativa e per costruire insieme una comunit\u00e0 sempre pi\u00f9 attenta all\u2019ambiente e al futuro del territorio.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n