SENISE, Raccolta differenziata porta a porta: distribuzione dei contenitori fino al 15 giugno 2026

Prosegue con grande partecipazione e riscontri positivi l’attività di distribuzione dei contenitori per il nuovo per la raccolta differenziata porta a porta promosso dal Comune di Senise.

L’iniziativa, avviata lo scorso 4 maggio, sta registrando un’importante adesione da parte della cittadinanza, segno di una crescente attenzione verso le buone pratiche ambientali e la tutela del territorio. La consegna dei mastelli continuerà fino al 15 giugno 2026, offrendo così a tutti i cittadini il tempo necessario per effettuare il ritiro senza fretta e senza creare inutili assembramenti presso il punto di distribuzione.

I contenitori possono essere ritirati presso i locali Unitalsi, in Piazza Aldo Moro, ( Sede UNITALSI) dal lunedì al sabato, nei seguenti orari:

dalle ore 9:00 alle 12:00;

dalle ore 15:00 alle 18:00.

L’Amministrazione comunale invita pertanto la popolazione a recarsi con tranquillità presso il punto di consegna, evitando lunghe attese nei giorni di maggiore affluenza, poiché il servizio resterà attivo ancora per diverse settimane.

Il sistema di raccolta porta a porta rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, aumentare il decoro urbano e promuovere una maggiore sensibilità ambientale.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione, il senso civico e la partecipazione dimostrata in questa fase di avvio del servizio, fondamentali per il successo dell’iniziativa e per costruire insieme una comunità sempre più attenta all’ambiente e al futuro del territorio.