Lutto nella Diocesi di Tursi-Lagonegro: è morto l’imprenditore Carmine Orofino

Profondo cordoglio nella Diocesi di Tursi-Lagonegro per la scomparsa di Carmine Orofino, imprenditore lucano e fratello del vescovo Monsignor Vincenzo Orofino. Si è spento dopo una lunga malattia, lasciando sgomento e dolore nella comunità ecclesiale e cittadina.

La famiglia Orofino era stata colpita da un altro grave lutto solo pochi mesi fa: nel novembre scorso era infatti venuto a mancare anche Rocco Orofino, medico molto conosciuto e stimato in Basilicata.

Numerosi i messaggi di vicinanza rivolti al vescovo Vincenzo Orofino e ai familiari. Tra questi quello della Segreteria provinciale UGL Matera che, attraverso il segretario Pino Giordano, ha ricordato Carmine Orofino come un imprenditore capace di creare occupazione e contribuire concretamente allo sviluppo economico del territorio, distinguendosi per spirito di responsabilità e attenzione verso il prossimo.

Anche il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità cittadina. “La comunità di Tursi, sede millenaria di Diocesi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’amato fratello del nostro vescovo”, ha dichiarato il primo cittadino, ricordando inoltre la recente perdita del fratello Rocco.

Cosma ha definito Carmine Orofino “un noto imprenditore nel settore della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera”, sottolineando il forte legame con il territorio e il contributo dato alla comunità locale.

“In questo momento di grande dolore – ha aggiunto il sindaco – ci stringiamo con affetto e preghiera a Monsignor Orofino e a tutta la sua famiglia. Che il Signore accolga Carmine nella Sua pace e doni conforto ai cuori colpiti da questa dolorosa perdita”.

Il messaggio del Comune si conclude con “un affettuoso e corale abbraccio al nostro Vescovo da parte di tutta la comunità tursitana”.

Nel messaggio diffuso dalla UGL è stata ricordata anche una frase di Papa Benedetto XIV: “La vita è un viaggio verso Dio, e coloro che ci lasciano continuano a camminare con noi nella luce eterna del Signore”.