Giovedi 7 maggio 2026, alle ore 9.30, presso il Cine Teatro Pino di Moliterno (PZ), si terrà la lezione-concerto “Note Condivise con il Flute in Progress”, un appuntamento che coniuga formazione, pratica esecutiva e condivisione artistica, ponendo al centro il valore educativo della musica come esperienza collettiva.

L’iniziativa rientra nelle manifestazioni promosse dal Polo ad Orientamento artistico e performativo della Basilicata, composto dall’I.C. “G. Racioppi” di Moliterno, dall’I.O. di Marsicovetere e dall’I.C. “B. Croce” di Marsico Nuovo, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera.

Una sinergia resa ancora più solida dalla recente convenzione sottoscritta, che mira a costruire un ponte stabile tra formazione di base e alta formazione musicale, facilitando percorsi di crescita coerenti e strutturati per le nuove generazioni.

Protagonista dell’evento sarà il Flute in Progress, orchestra di flauti del Conservatorio, diretta dal M° Alessandro Muolo, che darà vita a una grande compagine orchestrale coinvolgendo, oltre agli studenti delle scuole del Polo, anche l’I.C. di Francavilla in Sinni-Latronico e l’I.C. “Satriano-Brienza”. Un’esperienza significativa di musica d’insieme che rappresenta, al tempo stesso, un momento performativo di alto profilo e un’occasione formativa di straordinario valore.

In questo contesto, il Conservatorio di Matera si conferma non solo istituzione di eccellenza nella formazione musicale superiore, ma anche presidio culturale attivo sul territorio, capace di promuovere progettualità condivise e di accompagnare i giovani talenti in un percorso artistico consapevole.

Attraverso iniziative come questa, l’Istituto materano rafforza il proprio ruolo di riferimento per la diffusione della cultura musicale, ponendosi come luogo di incontro tra didattica, produzione artistica e impegno educativo.

L’evento si configura così come un laboratorio vivo di crescita artistica e umana, in cui il Conservatorio “Duni” ribadisce la propria missione istituzionale: coltivare il talento, sostenere la creatività e offrire ai giovani musicisti strumenti concreti per costruire il proprio futuro nel segno della qualità e della consapevolezza culturale.