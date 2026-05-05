“Indiana Jobs3” il 6 maggio all’Unibas

Favorire l’incontro tra formazione universitaria e mondo del lavoro, accompagnando i giovani nella costruzione del proprio futuro professionale.

Con questo obiettivo l’Università degli Studi della Basilicata promuove “Indiana Jobs3”, l’evento di placement e orientamento strategico in programma mercoledì 6 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, presso il Campus di Macchia Romana a Potenza.

Organizzata dal Centro di Ateneo POLiS, l’iniziativa si configura non come un tradizionale career day, ma come un vero e proprio ecosistema di opportunità, pensato per supportare attivamente studenti, laureandi e neolaureati nella transizione verso il mondo del lavoro.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con circa 70 tra aziende ed enti partner della Rete Sportello Giovani, presenti con stand dedicati nell’area antistante l’Aula Rinauro, dando vita a un dialogo concreto tra competenze accademiche e fabbisogni del sistema produttivo.

Il programma (in allegato) prevede, dopo i saluti istituzionali, un articolato calendario di attività:

Presentazioni aziendali e colloqui individuali , con imprese alla ricerca di profili professionali, che illustreranno le proprie opportunità e incontreranno i candidati;

, con imprese alla ricerca di profili professionali, che illustreranno le proprie opportunità e incontreranno i candidati; Laboratori specialistici SPOT (Spazio per le Opportunità Territoriali) , organizzati in quattro macroaree: Orientamento & Lavoro: coaching, revisione del curriculum e matching strategico, a cura di Sviluppo Lavoro Italia e ASSET Basilicata; Fare Impresa & Autoimprenditorialità: workshop su intelligenza artificiale generativa, cultura d’impresa e supporto alla creazione di startup, con esperti di PLUG, Sviluppo Basilicata e Sviluppo Lavoro Italia; Bandi & Opportunità: focus su tirocini extracurriculari e strumenti di accesso al lavoro, con referenti POLiS e INPS; Formazione & Esperienza: percorsi di inserimento professionale tra tirocini, apprendistato e formazione on-the-job, con il contributo di Confindustria, Confcooperative e Legacoop;

, organizzati in quattro macroaree:

La giornata sarà arricchita da momenti di animazione musicale a cura della Ketoprofene Band e dalla partecipazione del Forum dei Giovani di Potenza, che contribuirà alla gestione degli spazi informativi SPOT.

Con “Indiana Jobs3”, il Centro di Ateneo POLiS consolida il proprio impegno nel costruire ponti concreti tra università e territorio, rafforzando il dialogo con il tessuto economico e produttivo e promuovendo percorsi di crescita professionale per le nuove generazioni.

All’iniziativa parteciperanno numerosi enti, istituzioni e imprese, tra cui: Adecco, ARDSU, ASSET Basilicata, Confindustria Basilicata, Confcooperative, Legacoop Basilicata, INPS, Sviluppo Basilicata, Sviluppo Lavoro Italia, Comune di Potenza, Polizia di Stato, oltre a numerose aziende operanti nei settori dei servizi, dell’innovazione tecnologica, dell’industria e della consulenza.