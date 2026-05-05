CSI Potenza, al via fasi finali dei campionati

“Dopo mesi di passione, impegno e sano agonismo, siamo finalmente giunti al momento più atteso della stagione sportiva.

Il mese di maggio segna l’inizio ufficiale delle fasi finali dei campionati che vedono coinvolte le associazioni affiliate al CSI Potenza, partendo proprio dall’energia dei più piccoli impegnati nel Calcio a 5, Calcio a 7 e nella Pallavolo per le categorie Under 10/12 e Ragazzi.

In questi concentramenti, – sottolinea il CSI Potenza in un comunicato – il gioco e il divertimento saranno i veri protagonisti: ogni sfida non sarà solo una competizione, ma una preziosa opportunità per i giovani atleti di conoscersi, crescere insieme e stringere nuove, autentiche amicizie all’insegna dei valori più puri dello sport.

Questa fase finale non è solo una competizione sportiva, ma la conferma di un percorso importante di crescita umana che ha visto i giovani atleti del CSI Potenza protagonisti assoluti sui campi della provincia.

Si arriva a questo appuntamento con numeri che testimoniano la vitalità del nostro comitato: 400 partite disputate; 70 squadre coinvolte; tutte le gare dirette dagli Arbitri del CSI.

Uno sforzo organizzativo impegnativo che ha messo al centro il divertimento e i valori del Centro Sportivo Italiano. Il programma delle finali è ricco e toccherà diversi comuni del nostro territorio.

Il coinvolgimento del territorio – evidenzia il CSI Potenza – è fondamentale: portare queste iniziative nel cuore dei comuni della provincia non solo promuove lo sport di base, ma mette in risalto le eccellenze delle nostre comunità. Questo il programma:

Sabato 9 Maggio dalle 16:00 alle 19:00 fase finale provinciale Campionato Nazionale Sport&Go Volley Under 10/12 Palazzetto dello Sport, Pignola;

Domenica 10 Maggio dalle 09:00 alle 18:00 fase finale provinciale Campionato Nazionale Calcio a 7 Categoria Ragazzi Campo Comunale, Pignola

Domenica 17 Maggio dalle 09:00 alle 18:00 fase finale provinciale Campionato Nazionale Sport&Go Calcio a 5 Under 10/12 Palazzetto e Campo C5, Vietri

Le finali di maggio non sono solo il culmine di una stagione, ma la massima espressione dello sport targato CSI: un modo di scendere in campo dove il risultato tecnico cammina di pari passo con la formazione umana.

Non celebriamo solo dei vincitori, ma la gioia di ogni bambino che corre dietro a un pallone o salta sotto rete, testimoniando che lo sport, quando è autentico, è lo strumento più potente per costruire alleanze educative.

Vi aspettiamo sui campi di Pignola e Vietri per vivere insieme questa grande festa di sport”.