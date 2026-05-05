Camera Commercio, il Bando Voucher Videoallarme

Si terrà il 7 maggio, alle ore 11.00, nella Sala Economia della sede camerale di Corso XVIII Agosto a Potenza, la presentazione del “Bando Voucher Videoallarme Antirapina – Anno 2026, iniziativa promossa dall’Ente camerale nell’ambito del protocollo d’intesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme degli esercizi commerciali, sottoscritto nei mesi scorsi con la Prefettura di Potenza.

L’iniziativa – spiega la Camera di Commercio Basilicata – si inserisce in un più ampio quadro di azioni condivise volte a rafforzare i presìdi di prevenzione e di contrasto dei reati predatori a danno degli esercizi commerciali, attraverso la valorizzazione di strumenti tecnologici innovativi e l’attivazione di una rete di collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche e operatori privati.

Alla presentazione saranno presenti i Prefetti di Potenza e Matera e i vertici territoriali delle Forze di Polizia delle due province.