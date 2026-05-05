La Regione Basilicata ha approvato l’Avviso pubblico “#Basilavoro 2.0 – Incentivi alle imprese per l’assunzione stabile di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali”, stanziando un onere finanziario complessivo pari a 3milioni di euro.

Le risorse trovano copertura nell’ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021–2027, a valere sulla Priorità 6 – Occupazione (ESO4.1 e ESO4.3) e sulla Priorità 10, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati nel Piano Strategico Regionale 2021–2030.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il lavoro, che individuano nella crescita dell’occupazione stabile e di qualità una leva fondamentale per contrastare il declino demografico, rafforzare la competitività del sistema produttivo e migliorare la coesione economica e sociale del territorio.

L’Avviso è finalizzato a sostenere l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati residenti in Basilicata, con particolare attenzione ai lavoratori provenienti da crisi industriali, percettori di ammortizzatori sociali e a quanti hanno partecipato a percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, tra cui quelli previsti dall’Avviso “Cassintegrati”.

Sono previsti incentivi economici a favore dei datori di lavoro privati, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purché con sede operativa sul territorio regionale. L’obiettivo è favorire un incremento strutturale dell’occupazione e sostenere concretamente le imprese che investono in lavoro stabile.

Al fine di rafforzare ulteriormente l’efficacia dell’intervento e di favorire la ricollocazione dei lavoratori maggiormente colpiti dalle crisi del sistema produttivo regionale, è inoltre prevista una specifica premialità nell’attribuzione degli incentivi per le assunzioni riguardanti soggetti disoccupati che, alla data della nuova assunzione: siano stati licenziati a seguito di crisi industriali irreversibili che hanno interessato il tessuto produttivo regionale; abbiano concluso con esito positivo un percorso di aggiornamento e/o riconversione delle competenze nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Cassintegrati”, approvato con D.G.R. Basilicata n. 27 del 23 maggio 2025.

Dichiarazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo: “Attraverso il presente intervento, la Regione intende contribuire al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e alla promozione di percorsi di transizione occupazionale sostenibili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo le imprese che investono nell’occupazione stabile e valorizzando il capitale umano presente nel territorio regionale. Questa misura rappresenta un tassello fondamentale della strategia regionale per sostenere le imprese e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità a chi ha perso il lavoro o si trova in condizioni di fragilità occupazionale. Vogliamo accompagnare le transizioni del nostro sistema produttivo, valorizzando il capitale umano e favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le premialità previste per i lavoratori provenienti da crisi industriali e per coloro che hanno completato percorsi di riqualificazione testimoniano la volontà della Regione di non lasciare indietro nessuno e di costruire un mercato del lavoro più inclusivo, dinamico e resiliente”.