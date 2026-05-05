Ad Accettura si parla di Transumanza

La transumanza, antica pratica di migrazione stagionale delle greggi, torna protagonista nel cuore della Basilicata con l’evento “Transumanze Future: cultura, paesaggi e comunità in cammino nelle terre di Basilicata”.

L’appuntamento, fissato per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11 nell’Auditorium di Accettura, si inserisce nel prestigioso quadro dell’Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, istituito per riconoscere il valore ecologico e culturale di chi vive la montagna e le terre alte.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Alfonso Vespe (Sindaco di Accettura), Rocco Vittorio Restaino (Direttore Generale Politiche Agricole Regione Basilicata), Patrizia Minardi (Dirigente Ufficio Fitosanitario) e Raffaele Beccasio (Dirigente Uff. Prod. Animali e Vegetali).

Sotto il coordinamento del giornalista e funzionario Filippo Radogna, il tavolo tecnico vedrà la partecipazione di esperti del settore: Paride Leone, Presidente associazione Transumanza Italia, Pietro Laureano, architetto e consulente UNESCO, che analizzerà il legame tra transumanza ed ecosistemi a rischio, Gil Gregorio Juan Velasco, coordinatore del Pastoralist Knowledge Hub della FAO, che porterà una prospettiva globale sulle sfide del pastoralismo moderno.

Interverranno anche i docenti universitari Vincenzo Scalcione (Unibas), Fabio Pilla e Angelo Belliggiano (Università del Molise.

I Temi al Centro del Dibattito Il convegno esplorerà la transumanza come strumento di conservazione della biodiversità e come presidio contro il dissesto idrogeologico. Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti fitosanitari, un tema tecnico ma cruciale per garantire la salute dei pascoli e delle produzioni locali in un clima che cambia.

“La transumanza è comunità in cammino”, spiegano gli organizzatori. “Discuteremo di come questa pratica possa generare nuove opportunità economiche e turistiche per la Basilicata, tutelando al contempo il nostro patrimonio vegetale e animale”.

Le conclusioni saranno affidate a Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, per delineare le prossime azioni politiche a sostegno del settore.

L’evento è promosso dalla Regione Basilicata (Direzione Generale per le Politiche Agricole – Ufficio Fitosanitario) in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Nazionale e il Comune di Accettura.