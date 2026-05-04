USCIRE DAL SOVRAINDEBITAMENTO STRUMENTI E PROCEDURE PER FAMIGLIE E IMPRESE

L’iniziativa promossa dall’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà ETS” in collaborazione con la CISL e con il patrocinio del Comune di Policoro (MT) sarà un momento di confronto dedicato a un tema molto diffuso come quello del sovraindebitamento, povertà, usura e gioco d’azzardo.

Un incontro pubblico per fornire a cittadini e imprenditori in difficoltà strumenti concreti contro il sovraindebitamento.

Affronteremo un tema complesso che impatta gravemente sulle famiglie, grazie all’esperienza di rappresentanti istituzionali e associazioni impegnati ogni giorno nel sostegno economico, nella prevenzione dell’usura e nel contrasto alle dipendenze.

Dal sovraindebitamento – ha affermato Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, si può uscire. Il primo passo è non vivere il problema come una colpa o una vergogna.

I debiti sono una crisi economica, non un fallimento personale. Per questo è fondamentale intervenire tempestivamente e chiedere aiuto subito, prima che la situazione diventi irrecuperabile.

Ad aprire l’incontro sarà Vincenzo Cavallo, Segretario della CISL, a cui seguirà Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, Luigi Gay, Presidente del Comitato Regionale Antiracket e Antiusura della Regione Basilicata, Enrico Bianco, Sindaco di Policoro, Francesco Gallipoli, Presidente della Fondazione Lucana Antiusura “Mons. V. Cavalla ETS”, Victor Maria Lanza, Responsabile PerMicro, Chiara Cappiello, Vece Referente dell’OCC – Asset Basilicata, Mario Russo Presidente UNES Aps e Antonio Gemma, Gestore della Crisi – OCC.

A moderare e concludere i lavori sarà l’Avv. Giuseppe Tedesco.