Lions, premio a Luigi De Canio

Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 17:30, presso la Sala conferenze del Museo archeologico provinciale in Via Ciccotti a Potenza, sarà conferito a mister Luigi De Canio, prima calciatore e poi allenatore simbolo della nostra regione, la VI edizione del premio Lions “Scognamiglio-D’Andrea”.

La manifestazione sarà condotta dal giornalista Francesco Loscalzo.

Il premio è promosso dal Lions Club Potenza Host ed è intitolato a due compianti Soci del Club da ricordare per la loro passione sportiva: Peppino Scognamiglio (Consigliere nazionale Federtennis e Presidente CONI di Basilicata) e Aldo D’Andrea (Medico sportivo e grande appassionato di sport).