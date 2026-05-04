CULTURA E EVENTI
Certamen G. Fortunato, al via la XXI edizione
Si terrà dal 7 al 9 Maggio 2026 la XXI edizione del Certamen Giustino Fortunato organizzata dall'IIS di Rionero in Vulture intitolato al celebre meridionalista. 42 le scuole secondarie di primo e secondo grado, tra cui una turca, chiamate a confrontarsi sul tema: Una voce chiama... dal Sud
All’istituto d’istruzione superiore di Rionero in Vulture intitolato a Giustino Fortunato, fervono i preparativi per la 21esima edizione del Certamen: la competizione culturale e accademica in cui studenti delle scuole superiori si confrontano su prove legate allo studio e all’interpretazione del pensiero di Giustino Fortunato, figura centrale della cultura meridionalista italiana.
Un evento che unisce competizione e riflessione, mettendo al centro il dialogo tra passato e presente.