“Buen Camino” di Zalone già al 2° posto ma attualmente in vetta “Il Diavolo veste Prada” e “Euphoria”. – Classifica JustWatch
La classifica settimanale di JustWatch fotografa ancora una volta le preferenze del pubblico italiano, tra grandi ritorni, nuove uscite e conferme solide sia per il cinema che per le serie TV.
Film: cambia il podio, tra nostalgia e novità
Per quanto riguarda i film, la vetta cambia volto con un titolo amatissimo che torna protagonista. Il diavolo veste Prada conquista il primo posto salendo di una posizione, spinto anche dall’attenzione riaccesa dalla recente uscita cinematografica del suo sequel.
Il film, con Meryl Streep e Anne Hathaway, racconta la storia di Andrea, giovane aspirante giornalista che si ritrova a lavorare per la temutissima direttrice Miranda Priestly, scoprendo quanto possa essere spietato il mondo della moda.
Debutta direttamente al secondo posto Buen Camino, forte del successo al botteghino e della recente disponibilità in streaming. Il film segue le vicende di Checco, figlio di un imprenditore benestante, la cui vita cambia radicalmente dopo la scomparsa della figlia. Un viaggio personale che intreccia comicità e momenti più profondi.
Scende invece al terzo posto Apex, che perde la vetta della scorsa settimana. La protagonista, Sasha, affronta una sfida estrema nella natura australiana che si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza contro un pericoloso antagonista.
Serie TV: podio invariato e grandi conferme
Sul fronte delle serie TV, la classifica resta stabile. Euphoria si conferma al primo posto per la terza settimana consecutiva, continuando a conquistare il pubblico con il suo racconto crudo e visivamente potente dell’adolescenza tra eccessi, traumi e social media.
Al secondo posto resiste From, thriller dai toni cupi ambientato in una misteriosa cittadina da cui è impossibile fuggire, dove gli abitanti devono affrontare creature letali che emergono durante la notte.
Chiude il podio, ancora stabile in terza posizione, The Boys, che continua a distinguersi per la sua visione dissacrante del mondo dei supereroi, trasformati in figure corrotte e pericolose.
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