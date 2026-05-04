Basilicata al via i cantieri ASA e SAAP, impiegati 1.782 lavoratori

Hanno preso avvio oggi le attività dei cantieri dei Progetti ASA- Attività Servizi Ambientale con l’impiego complessivo di 884 addetti, provenienti dalle platee ex RMI (categoria B) ed ex Tis che hanno partecipato, nell’anno 2025, all’Avviso Pubblico denominato “Reinserimento al lavoro dei soggetti economicamente svantaggiati di cui alla platea ex RMI – cat. B ed ex TIS della Regione Basilicata”, e i cantieri del Progetto SAAP- Progetto Servizi Agro- Ambientali Aree Produttive, con l’impiego di 898 addetti, rivenienti dalla platea dei lavoratori fuoriusciti dalle mobilità ordinaria e in deroga, ex categoria A Reddito minimo di inserimento.

Ne dà notizia l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo ricordando che per i lavoratori del Progetto Asa sono previste 123 giornate CAU (contributive), corrispondenti a 102 giornate lavorative effettive. Per i lavoratori del Progetto Saap sono previste 163 giornate CAU (contributive), corrispondenti a 136 giornate lavorative effettive.

“Mi auguro che queste informazioni facciano definitivamente chiarezza sulle notizie diffuse dalle consigliere Cinquestelle che – dice Cupparo – nonostante le mie dichiarazioni anche nell’ultimo consiglio regionale continuano a fare confusione tra attività del Piano regionale forestazione e Progetti Asa e Saap.

Dunque come sanno gli operai da oggi a lavoro – conclude – le polemiche pretestuose e demagogiche stanno a zero”.