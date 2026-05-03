Violenza domestica a Reggio Emilia: 65enne allontanato da casa e sottoposto a braccialetto elettronico

Un uomo di 65 anni è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto all’obbligo di braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai figli, al termine di un’indagine per presunti maltrattamenti in famiglia. I fatti si sono verificati a Reggio Emilia.

Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura, dopo gli accertamenti condotti dai Carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale.

A far partire le indagini è stata la denuncia della donna, che ha raccontato mesi di violenze subite tra le mura domestiche.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe aggredito e minacciato la moglie con frequenza quasi quotidiana, anche in presenza del figlio minore. In alcune occasioni avrebbe mimato il gesto del taglio della gola, alimentando un clima di forte intimidazione e paura.

Particolarmente grave un episodio avvenuto a febbraio: dopo una lite, il 65enne avrebbe afferrato la donna per il collo, spingendola contro un muro e colpendola con una testata alla fronte e al labbro.

La vittima sarebbe stata inoltre graffiata e morsa a un braccio nel tentativo di sottrarle il cellulare, per poi essere presa a calci all’addome. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in quattro giorni.

L’uomo è stato denunciato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Oltre all’allontanamento dall’abitazione, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalla moglie, dai luoghi da lei frequentati e dai figli, oltre al divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo.

Il caso riporta l’attenzione sulla gravità della violenza domestica e sull’importanza degli strumenti di tutela per le vittime, che possono contare sull’intervento delle forze dell’ordine e della magistratura per interrompere situazioni di abuso e pericolo.