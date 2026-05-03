Tuffo dal pedalò nel Lago di Garda: 16enne in condizioni disperate, indagini sulla dinamica

Un ragazzo di 16 anni è in condizioni disperate dopo essersi tuffato da un pedalò nelle acque del Lago di Garda, nel territorio di Desenzano del Garda. Il drammatico episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio e ha mobilitato immediatamente i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – residente a Pavia e di origini tunisine – si trovava insieme a un gruppo di amici partiti dalla spiaggia del Desenzanino. Durante l’uscita in pedalò, il ragazzo si è immerso in acqua senza più riemergere.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi amici, che hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata la Guardia Costiera con due mezzi navali: il corpo del giovane è stato individuato sul fondale e recuperato da uno degli amici, quindi issato a bordo dell’unità GC A58.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai tuffi in acque profonde, soprattutto in contesti non controllati, e sull’importanza della prudenza anche durante momenti di svago.