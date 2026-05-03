Tragico incidente sulla statale 653 Sinnica: muore un automobilista

Un grave incidente stradale si è verificato in serata lungo la statale 653 Sinnica, all’altezza del chilometro 29, coinvolgendo due automobili: una Fiat Punto e un’Audi A6.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto è stato particolarmente violento e ha avuto conseguenze drammatiche. Il conducente della Fiat Punto ha perso la vita sul colpo, mentre la famiglia che viaggiava a bordo dell’Audi A6 è rimasta illesa, nonostante la gravità dello scontro.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, supportati anche da un’eliambulanza, oltre ai Carabinieri che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e disagi al traffico lungo l’arteria stradale, già particolarmente trafficata nelle ore serali.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause dello scontro, mentre non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di una possibile distrazione o di condizioni della strada non ottimali.

Foto: Rai Basilicata