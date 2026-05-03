“Romeo e Giulietta” incanta Bari: al Petruzzelli il capolavoro di Prokof’ev per l’anno culturale Romania-Italia

Sarà una serata all’insegna della grande danza quella di lunedì 4 maggio al Teatro Petruzzelli, dove alle 20.30 andrà in scena “Romeo e Giulietta”, il celebre balletto su musica di Sergej Prokof’ev.

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’anno culturale Romania-Italia 2026 e vedrà protagonista l’ensemble coreutico dell’Opera nazionale romena di Cluj-Napoca.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura della Romania, insieme all’Opera di Cluj-Napoca, all’Ambasciata di Romania in Italia, al Consolato generale di Romania a Bari, alla Fondazione Teatro Petruzzelli e alla Città di Bari, in un dialogo culturale che rafforza il legame tra i due Paesi attraverso le arti performative.

La produzione, che ha debuttato a Cluj nel 2023, rappresenta uno dei punti più alti del repertorio della compagnia, grazie alla visione moderna e intensa della coreografa Valentina Turcu.

La sua rilettura del capolavoro di William Shakespeare si distingue per un linguaggio coreutico potente, capace di fondere tensione emotiva e sensualità in una narrazione visiva di grande impatto.

Amore, destino e conflitto sociale si intrecciano in uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza intensa e raffinata. Sul palco, l’ensemble sarà affiancato da Andreea Jura nel ruolo di Giulietta e da Ionuț Diniță (ospite) in quello di Romeo. Completano il cast Dan Haja nei panni di Mercuzio e Mircea Munteanu in quelli di Tebaldo.

Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, offrendo al pubblico barese una delle storie d’amore più celebri di sempre, riletta attraverso una sensibilità contemporanea e internazionale.