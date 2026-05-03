Matera accoglie “Love Difference”: l’opera di Michelangelo Pistoletto diventa spazio di dialogo mediterraneo

Uno spazio simbolico ma al tempo stesso concreto, pensato per favorire incontro, confronto e costruzione di nuove prospettive comuni.

Matera si prepara ad accogliere “Love Difference – Mar Mediterraneo”, una delle opere più rappresentative di Michelangelo Pistoletto, tra i maggiori protagonisti dell’arte contemporanea internazionale e candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2025 e nel 2026.

La mostra, curata da Mariadelaide Cuozzo, docente presso l’Università degli Studi della Basilicata, sarà allestita dal 7 maggio al 28 novembre nel suggestivo Complesso rupestre di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù, nell’ambito del programma di Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Al centro dell’esposizione, un grande tavolo specchiante di 7,5 per 4,5 metri che riproduce la forma del bacino del Mediterraneo.

Attorno, sedie e tappeti provenienti dai Paesi che si affacciano su questo mare, a evocare una pluralità di culture chiamate a dialogare. L’opera, già presentata alla Biennale di Venezia e in importanti contesti internazionali, è oggi considerata una sintesi potente della ricerca artistica di Pistoletto.

“Love Difference” si configura come un vero e proprio dispositivo relazionale: attraverso una rete di persone, istituzioni e pratiche, propone un modello di cooperazione fondato sulla creatività come leva di trasformazione sociale.

L’ambizione è quella di contribuire alla nascita di un “Parlamento Culturale Mediterraneo”, capace di mettere in dialogo identità diverse in un’ottica di condivisione e crescita reciproca.

Attorno all’installazione si svilupperà un ricco programma di eventi collaterali, tra incontri, dibattiti e momenti di riflessione collettiva che coinvolgeranno la comunità locale, il mondo accademico e artistico, oltre a rappresentanti di istituzioni culturali nazionali e internazionali.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Pistoletto – Cittadellarte di Biella e dall’Università degli Studi della Basilicata, ed è organizzata e prodotta da Opera Arte e Arti, con la collaborazione del Circolo culturale La Scaletta.

Un progetto che trasforma l’arte in uno strumento attivo di dialogo e partecipazione, restituendo al Mediterraneo il suo ruolo di ponte tra culture.