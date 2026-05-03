“Il Diavolo Veste Prada 2” vola al botteghino: debutto record tra Italia e mondo

Partenza sprint per Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell’iconico film del 2006 diretto ancora da David Frankel e interpretato da un cast stellare con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Uscito nelle sale italiane il 29 aprile, il film ha subito conquistato il pubblico, imponendosi come uno dei titoli più forti della stagione.

Secondo i dati Cinetel, nei primi tre giorni di programmazione la pellicola ha incassato 8.247.507 euro, superando il milione di spettatori.

Un risultato ancora più significativo se si guarda alla sola giornata del 1° maggio, quando il film ha totalizzato 3.146.159 euro per 379.474 presenze, confermando un entusiasmo diffuso e trasversale.

Prodotto da 20th Century Studios e distribuito da Disney, il sequel non si limita a brillare in Italia. A livello globale, infatti, ha già raggiunto 114,6 milioni di dollari di incasso.

Di questi, ben 82,1 milioni provengono dai mercati internazionali, dove il film è stato distribuito in 51 Paesi, mentre in Nord America ha raccolto 32,5 milioni di dollari, esclusi gli incassi delle anteprime.

Numeri che testimoniano un successo diffuso e che trovano conferma anche nel posizionamento del film: Il Diavolo Veste Prada 2 è attualmente al primo posto in quasi tutti i mercati globali, segno di un ritorno che ha saputo intercettare sia i fan storici sia una nuova generazione di spettatori.

A distanza di quasi vent’anni dal primo capitolo, il fascino del mondo della moda raccontato sul grande schermo continua dunque a esercitare un richiamo potente, dimostrando come alcune storie – e alcuni personaggi – siano in grado di attraversare il tempo senza perdere smalto.