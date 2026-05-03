Arisa riparte da “Rugiada”: nuovo singolo e tour dopo il successo del Primo Maggio

Dopo il successo alla conduzione del Concerto del Primo Maggio, che l’ha vista per la prima volta in questo ruolo, Arisa torna protagonista della scena musicale con “Rugiada”, il nuovo singolo inedito in uscita l’8 maggio.

Il brano segna un ulteriore passo nel percorso artistico di una delle voci più eclettiche del panorama italiano. Dopo i recenti “Magica Favola”, presentato al Festival di Sanremo, e “Il Tuo Profumo”, “Rugiada” propone una sfumatura diversa, sospesa tra intimità e apertura. Le sonorità si avvicinano a un mood quasi dance, senza però perdere la profondità emotiva che caratterizza da sempre l’interprete.

Scritto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre, il pezzo racconta un viaggio interiore fatto di contrasti e ricerca di sé, in cui anche le fragilità trovano una dimensione luminosa: un’immagine evocativa che richiama la rugiada, capace di posarsi delicatamente e far brillare il mondo.

“Rugiada” si inserisce nel progetto più ampio di “Foto Mosse”, il nuovo album pubblicato lo scorso 17 aprile, che accompagnerà anche il ritorno live dell’artista. Il tour partirà a fine maggio con alcune anteprime, per poi proseguire durante l’estate nelle principali location all’aperto e continuare in autunno nei teatri italiani.

Un momento di grande vitalità per Arisa, che dopo aver conquistato il pubblico televisivo con la sua conduzione, è pronta a riaffermare la propria identità musicale, tra sperimentazione e autenticità.