130 km di coraggio e speranza: la traversata della Basilicata di Salvino Pastore diventa un libro solidale

Un’impresa sportiva, un gesto d’amore e un messaggio di speranza: sono questi gli elementi che rendono straordinaria la storia di Salvino Pastore, originario della Basilicata e luogotenente dei Carabinieri a Torino, dove vive da quasi quarant’anni.

Il 4 e 5 luglio 2024, Pastore ha compiuto in solitaria la prima traversata della Basilicata in trail running, percorrendo 130 chilometri immerso nella natura, dal mar Tirreno al mar Jonio.

La partenza è avvenuta dal porto turistico di Maratea, mentre l’arrivo è stato raggiunto al Lido di Policoro, attraversando numerosi comuni lucani, tra cui Trecchina, Lauria, Castelluccio Superiore, Episcopia, Latronico, Senise, Valsinni, Tursi e Rotondella.

Una sfida unica nel suo genere, affrontata dopo oltre un anno di preparazione, ma soprattutto vissuta con un forte valore umano.

Durante tutto il percorso, infatti, Pastore è stato supportato nei rifornimenti dalla moglie, impegnata nella lotta contro un tumore metastatico al seno. Proprio da questa esperienza condivisa nasce il significato più profondo dell’impresa: promuovere la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno, oltre a valorizzare il territorio lucano.

Da questa straordinaria avventura è nato il libro La tua forza nella mia. La nostra Basilicata coast to coast, pubblicato da E.co. Editrice.

I proventi dei diritti d’autore saranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, realtà impegnata sia nella ricerca sia nell’accoglienza di pazienti provenienti da tutta Italia.

Il libro racconta un intenso parallelismo tra il percorso di un runner e quello di chi affronta la malattia: due strade diverse ma accomunate da fatica, determinazione e speranza.

Lo sport emerge così come uno strumento prezioso non solo per il benessere fisico, ma anche per affrontare le difficoltà della vita con maggiore forza interiore.

Arricchito da contenuti multimediali accessibili tramite QR code, il racconto offre anche uno sguardo diretto sull’impresa, permettendo ai lettori di riviverne le emozioni.

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