Sinner da record al Mutua Madrid Open: finale storica e nuovi primati per l’azzurro

In attesa della semifinale contro il francese Arthur Fils al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis con una serie di risultati straordinari e nuovi record.

A soli 24 anni, l’altoatesino è diventato il più giovane giocatore ad aver raggiunto almeno una finale in tutti e nove i tornei Masters 1000 da quando la categoria è stata introdotta nel 1990.

Prima di lui, l’impresa era riuscita solo a tre leggende: Roger Federer (a 30 anni), Rafael Nadal (a 27) e Novak Djokovic (a 25). Proprio Djokovic resta l’unico ad aver vinto tutti i Masters 1000 almeno una volta, traguardo che Sinner potrà ancora raggiungere conquistando Madrid e gli Internazionali BNL d’Italia.

Il momento d’oro dell’azzurro è certificato anche da un altro dato: Sinner è il terzo giocatore nella storia a raggiungere cinque finali consecutive nei Masters 1000.

La sua striscia è iniziata lo scorso anno a Parigi e proseguita nel 2026 con il trionfo nel “Sunshine Double”, vincendo Indian Wells Masters e Miami Open senza perdere neanche un set, un’impresa mai riuscita prima. A questi successi si è aggiunto il primo titolo in carriera a Monte-Carlo, conquistato battendo in finale Carlos Alcaraz.

Domenica, Sinner disputerà la sua prima finale a Madrid, con la possibilità di entrare ulteriormente nella storia: in caso di vittoria, diventerebbe il primo tennista capace di conquistare cinque titoli consecutivi nei Masters 1000.

Il record assoluto di finali consecutive in questa categoria resta però nelle mani di Djokovic, con sette tra il 2015 e il 2016. Anche Nadal ha raggiunto due volte quota cinque. Ora Sinner è pronto a inserirsi definitivamente tra i più grandi, con numeri che lo proiettano già nella leggenda del tennis mondiale.