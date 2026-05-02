Presentazione della 25ªedizione della Pollino Marathon, presso il Centro Visite di S. Severino Lucano

Nel pomeriggio del 30 Aprile 2026, presso il Centro Visite di S. Severino Lucano, è stata presentata la 25ªedizione della Pollino Marathon. Hanno partecipato all’evento, il Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, il Sindaco di S. Severino Lucano, il Dott. Giuseppe Ciminelli ed il Presidente dell’Associazione Pollino Bike, che organizza la competizione, Luciano Ciminelli.

Tra il pubblico, il Vicepresidente della Pollino Bike, Pasquale Lufrano, il figlio Vincenzo membro dell’Associazione, Nicola Perciante, responsabile della commissione giovanile under 13 FCI Basilicata e Pasquale Larocca, associato e operatore di Servizi Turistici e Sportivi.

Il Sindaco di San Severino Lucano, prendendo la parola per primo, ha illustrato la storia della Pollino Marathon, dall’inizio ad oggi.

Evento di rilievo del panorama del ciclismo che fa parte del prestigioso Trofeo dei Parchi Naturali, quest’anno vede più regioni coinvolte, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria con le rispettive tappe e gare.

La manifestazione nasce nel 2000 con un campionato italiano di crono scalata, organizzato dalla Ciclo Teamvalnoce e dopo, prosegue il suo percorso con Pollino Marathon.

Fino al 2013 la competizione si svolge a San Severino Lucano, nel 2014 a San Costantino Albanese, dal 2015 fino al 2025, a Terranova di Pollino.

Per il venticinquesimo anno, ricordando che nel 2020 vi è stata una pausa per il Covid, ritorna nuovamente a S. Severino Lucano il 28 Giugno.

Il Ciminelli, aggiunge che come Amministrazione si è sempre ben contenti ed orgogliosi di ospitare manifestazioni che portano un ottimo numero di presenze nel nostro Comune, vera economia del territorio, promuovendo le nostre bellezze naturali.

Il Sindaco ha poi parlato dei progetti in campo con l’Ente Parco Nazionale del Polllino come, la creazione di un percorso in via di approvazione, in collaborazione con l’Ing. Valicenti del Parco, da fare con le biciclette noleggiate, il cosiddetto “bike sharing”, e la richiesta di un mezzo, sempre all’Ente Parco, per la Comunità del piccolo borgo.

Successivamente, il Presidente della Pollino bike, Luciano Ciminelli, iniziando il suo intervento, ha ringraziato il Commissario Lirangi, il quale, nonostante gli impegni che lo coinvolgono in tutta Italia, ha voluto fortemente esserci, in questa occasione, per testimoniare la stima e l’affetto verso il Comune alle pendici del Pollino ed il sostegno verso le aree interne del Parco.

Momento di grande emozione, il ricordo di Sandro Berardone, che come sottolineato da Luciano Ciminelli, ha rappresentato l’anello di congiunzione tra i due Comuni lucani, nel periodo in cui la manifestazione arrivò a Terranova di Pollino.

Nel corso dell’evento, si è parlato anche dei problemi emersi negli anni. Uno veramente importante è la scarsa partecipazione dei giovani e la mancanza di entusiasmo verso queste iniziative sportive, probabilmente perché si vive in tempi in cui, molti preferiscono la sedentarietà, i social e non l’attività fisica e sportiva all’aperto.

Tutto questo incide negativamente, soprattutto nei piccoli paesi, in cui venendo a mancare il ricambio generazionale, si giunge all’estinzione di queste eventi sportivi, patrimonio e fulcro di turismo, salute e socializzazione.

Per quanto riguarda le attività alberghiere, altro punto da migliorare, c’è bisogno di una maggiore collaborazione tra loro, è necessario l’unione per creare una “rete di servizi” da offrire ai partecipanti, famiglie e quindi turisti, in modo da lasciare un buon ricordo e da favorire il ritorno in altre occasioni al di fuori della gara.

Se si parla poi di promozione turistica dei territori, la pollino Marathon è il fiore all’occhiello: in un contesto straordinario, che consente ai partecipanti di immergersi nella bellezza naturale di boschi e sentieri incontaminati, la cura e l’attenzione nella segnalazione dei percorsi sono elementi fondamentali, e garantiscono il rispetto dell’ambiente conservando la sua integrità e bellezza.

I partecipanti, quindi, vivono un’esperienza autentica di mountain bike, in cui la sfida sportiva si fonde con il rispetto e l’amore per la natura.

Pasquale Lufrano, il figlio Vincenzo, Nicola Perciante e Pasquale Larocca, hanno raccontato gli anni di organizzazione a Terranova di Pollino, con le criticità e con il ricordo dei bei momenti.

Richiesta unanime da parte loro, al Commissario Lirangi, di poter trasformare il percorso creato per la competizione, in attività permanente, quindi la possibilità di fare manutenzione e pulizia delle aree, in modo tale che gli appassionati di mountain bike, possano avere la loro pista ciclabile, nella natura per tutto l’anno e non solo nel periodo della gara.

Antonio Caggiano addetto stampa e comunicazione, fotografo ufficiale del Trofeo dei Parchi Naturali, collaboratore della rivista di prestigio per il cicloturismo, MTB Magazine, ha raccontato al pubblico la sua prima volta a S. Severino Lucano nel 2011, quando la gara entrava a far parte della rivista e doveva condurre un sopralluogo per l’evento.

In quella occasione nel Pollino, a Terranova, si è sentito come a casa grazie ad un ottima ospitalità ricevuta e spostandosi ha degustato in un ristorante a S. Severino Lucano ottima cucina.

Proseguendo, ha spiegato che la 25ª edizione di Pollino Marathon è valevole come sesta tappa del “Trofeo dei Parchi Naturali 2026” circuito interregionale FCI del Centro e Sud Italia.

Il Commissario Lirangi, a fine incontro, nel suo intervento ha chiesto a tutti i cittadini del piccolo paese, di continuare a resistere e promuovere questo tipo di attività, poiché il Parco sta diventando una realtà che dopo tanti anni suscita interesse a livello nazionale ed oltre.

Non a caso, racconta di aver ricevuto una telefonata, da una giornalista del Sole 24 ore, testata di prestigio nazionale, che voleva conoscere maggiori dettagli sulle iniziative di incentivazione turistica, fatte appunto dall’Ente.

Secondo Lirangi, bisogna far comprendere alle nuove generazioni che si può costruire nel proprio territorio senza andar via, anche con l’aiuto delle Istituzioni.

Il Commissario ha poi illustrato le attività in campo come il nuovo piano comunicazione e marketing che cambierà secondo le nuove esigenze dei tempi moderni, l’approccio con la promozione del territorio. Sarà soprattutto, strumento fondamentale per le aziende e gli investitori, il progetto che si sta sviluppando con

L’Ente Nazionale per il Microcredito, con la presenza di due sportelli uno in Basilicata e l’altro in Calabria per accompagnare, formando, chi voglia investire nei Comuni del Parco.

Ancora tra le iniziative in arrivo, un primo bando per Bike Shering con una gara di milioni di euro che partirà a breve.

Praticamente un’attività mirata alla crescita dell ‘offerta turistica in montagna e in questi luoghi meravigliosi.

Concludendo, ricordiamo ai lettori, che per ogni informazione sulla competizione del 28 Giugno a S. Severino Lucano, è possibile consultare i canali social della Pollino Marathon ed il sito internet dedicato: Home – Pollino Marathon.