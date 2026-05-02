Maggio regala la “Luna Blu”: doppia Luna piena e spettacolo nel cielo

Il cielo di maggio offre uno spettacolo raro e affascinante: due Lune piene nello stesso mese. La prima ha illuminato il cielo il 1° maggio, mentre la seconda arriverà il 31, configurando il fenomeno noto come “Luna Blu”.

Come ricorda l’Unione Astrofili Italiani, con questo termine si indica tradizionalmente la seconda Luna piena nello stesso mese.

L’ultimo evento simile si è verificato nell’agosto 2023, mentre per il prossimo bisognerà attendere dicembre 2028. Un’occasione quindi rara, che rende ancora più interessante l’osservazione del nostro satellite naturale.

Ma non è tutto: la Luna sarà protagonista anche di quattro suggestive congiunzioni planetarie. All’alba del 13 maggio incontrerà Saturno, mentre il 15 sarà la volta di Marte. Nelle prime ore della notte, invece, si avvicinerà a Venere il 18 e a Giove il 20 maggio.

Protagonista indiscusso del cielo serale resta proprio Venere, il pianeta più luminoso, sempre più alto sull’orizzonte occidentale e visibile più a lungo dopo il tramonto.

Giove, al contrario, tramonta sempre prima, limitando la sua osservazione alle prime ore della sera. Prima dell’alba, sull’orizzonte orientale, si possono invece scorgere Saturno e Marte, anche se con maggiore difficoltà.

Per Mercurio, il mese parte in condizioni sfavorevoli, ma dalla seconda metà di maggio migliora rapidamente la sua visibilità nel cielo occidentale.

A dominare la volta celeste sono le costellazioni del Leone e della Vergine, ben visibili verso Sud. A Nord-Est brillano invece alcune delle stelle più luminose del cielo, come Arturo e Vega. Ottima anche la visibilità dell’Orsa Maggiore, praticamente allo zenit.

Infine, per gli appassionati di stelle cadenti, maggio offre lo sciame delle Eta Aquaridi, legato alla celebre Cometa di Halley. Tuttavia, la presenza della Luna piena nei primi giorni del mese renderà più difficile l’osservazione delle meteore.

Un mese, dunque, ricco di appuntamenti celesti, con la “Luna Blu” pronta a chiudere in bellezza uno dei periodi più suggestivi per chi ama osservare il cielo.