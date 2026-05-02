Dal design alla spiaggia: le tendenze 2026 uniscono Fuorisalone e beachwear

Esiste un filo sempre più solido che collega il mondo del design alla moda mare: un dialogo creativo che, dalla Design Week alle installazioni del Fuorisalone, arriva fino alle collezioni beachwear e resortwear dell’estate 2026.

Non si tratta di una coincidenza, ma di un processo sempre più evidente: il design, inteso come cultura del progetto e linguaggio visivo, influenza profondamente tutti i comparti creativi, moda compresa.

Tra installazioni immersive, superfici materiche e sperimentazioni cromatiche, emergono infatti elementi ricorrenti che ritroviamo anche nei costumi e nei capi da resort.

Pattern astratti, effetti tridimensionali, trasparenze e contrasti tra opaco e lucido diventano codici condivisi. I capi non sono più pensati solo per la funzionalità, ma come vere e proprie superfici espressive.

Concetti già anticipati da Maredamare, manifestazione organizzata da Underbeach, che tornerà alla Fortezza da Basso dal 18 al 20 luglio, presentando le tendenze della stagione spring/summer 2027 attraverso il lavoro di trend forecasting guidato da Nello Marelli.

Dal punto di vista cromatico, il Salone del Mobile 2026 ha segnato una svolta verso tonalità calde e profonde: terracotta, argilla, ocra e marroni avvolgenti sostituiscono i grigi freddi.

A questi si affiancano blu petrolio e blu oltremare, utilizzati in chiave immersiva. Palette che trovano un riscontro diretto nello scenario “Deepness” già individuato da Maredamare, dove i colori si fanno intensi, profondi, attraversati da bagliori e contrasti.

Anche sul piano materico emerge una forte convergenza. Al Salone, tessuti che cambiano con il movimento, superfici ossidate e giochi di luce raccontano un’estetica fluida e dinamica.

La stessa che ritroviamo nelle silhouette drappeggiate, nei materiali traslucidi e nel cosiddetto wet look del beachwear 2026, che richiama l’acqua attraverso alternanze di opacità e trasparenze.

Un ulteriore punto di contatto è rappresentato dal tema “Hello Darkness”, presentato al BASE Milano, dove il buio viene interpretato come momento di rigenerazione. Un concetto che dialoga con lo scenario “Deepness”: immergersi nelle profondità per scoprire una bellezza nascosta.

Le tendenze cromatiche convergono anche su verdi strutturali non saturi e neutri caldi come latte d’avena, khaki soft e sabbie minerali, spesso accompagnati da superfici tattili e micro-texture. Registri che si sovrappongono agli scenari “Mediterranean” e “Resonance”, dove il richiamo alla natura, ai pigmenti della terra e al benessere è centrale.

Infine, il quadrante “Fantasy” di Maredamare – fatto di stampe visionarie e suggestioni spaziali – trova un parallelo nelle installazioni più sperimentali del Fuorisalone: progetti interattivi e sensoriali che coinvolgono luce, suono e materia.

Osservare il design oggi non è più un esercizio laterale per la moda mare, ma un passaggio essenziale. Costumi, resortwear, architettura e interior design parlano un linguaggio sempre più convergente, capace di interpretare lo spirito del tempo – lo Zeitgeist – e di anticipare ciò che vedremo, presto, anche sulle spiagge.