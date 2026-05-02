“Bikers per la Vita 2026” – A Bernalda una giornata di comunità, inclusione e passione

Si è svolta ieri a Bernalda e Montescaglioso la IV edizione di “Bikers per la Vita”, un evento che cresce anno dopo anno e che, per la prima volta, è stato ospitato nella cittadina jonica dopo le precedenti edizioni a Metaponto.

Un’edizione significativa, realizzata in co-organizzazione con il Comune di Bernalda, con il patrocinio del Comune di Montescaglioso e il supporto di associazioni, attività commerciali e partner del territorio.

La partecipazione si è manifestata sin dalle prime ore della giornata, con un momento particolarmente significativo già nella mattinata, durante le iscrizioni a Bernalda e la partenza del motogiro.

È stato proprio questo il primo vero segnale di una forte presenza collettiva, con numerosi bikers arrivati da diverse località e subito protagonisti di una giornata all’insegna della condivisione e dello spirito di comunità.

Tra i momenti più attesi, il contest “Equilibrio Estremo”, una sfida che ha premiato lentezza, controllo e concentrazione.

A salire sul podio sono stati:

1° Francesco Di Maggio

2° Francesco Masciopinto

3° Giuseppe Torraco

Grande attenzione anche al tema della sicurezza stradale grazie alla presenza della Polizia di Stato di Matera, che ha coinvolto attivamente il pubblico in un’esperienza educativa e immersiva.

Attraverso l’utilizzo di speciali visori che alterano la percezione visiva e i tempi di reazione, i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona gli effetti della guida in stato di ebbrezza, con simulazioni corrispondenti a diversi livelli di alcolemia.

L’attività ha evidenziato in modo concreto come anche modeste quantità di alcol possano compromettere coordinazione, percezione delle distanze e capacità di controllo del veicolo, rafforzando il messaggio di prevenzione.

Alla Polizia di Stato di Matera è stata inoltre consegnata una targa di riconoscimento per l’impegno sul territorio.

Momento particolarmente sentito il tributo dedicato a Roberto Scasciamacchia, giovane di Bernalda scomparso prematuramente a soli 23 anni.

Roberto, ragazzo speciale e presenza viva dello spirito dell’evento, ha partecipato fin dalla prima edizione di “Bikers per la Vita” nel 2023, vivendo ogni momento con entusiasmo autentico e una straordinaria capacità di condivisione.

La sua energia e la sua voglia di esserci hanno sempre rappresentato un esempio per tutti.

La sua presenza resta parte integrante della storia dell’evento, che intende ricordarlo non solo come momento celebrativo, ma come segno stabile e vivo: ogni edizione di “Bikers per la Vita” si aprirà infatti con un momento a lui dedicato, come simbolo di un messaggio più grande legato alla vita, da vivere con passione, entusiasmo e pienezza.

A ricordarlo sul palco è stato il suo amico Angelo Gigliola, che attraverso la musica ha reso omaggio al loro legame in un momento di grande intensità emotiva e partecipazione.

Apprezzata anche l’esibizione del Gruppo Storico Terra Bernaudi – Pro Loco Bernalda, che ha portato in scena tradizione e identità locale.

Tra gli ospiti musicali, Mirko Gisonte, l’ambasciatore della musica lucana nel mondo e socio onorario dell’Associazione Bikers per la Vita.

Da quando ha calcato questo palco tre anni fa, non lo ha più lasciato, sostenendo con continuità il progetto e i suoi valori e costruendo un legame sempre più forte con l’associazione, diventandone una presenza artistica e umana ormai stabile e riconosciuta.

Di rilievo il momento istituzionale con la sottoscrizione del Patto di Amicizia, alla presenza del presidente dell’associazione Antonio Lo Frano, del Sindaco di Bernalda Dott.ssa Francesca Matarazzo e dell’Assessore allo Sport e alla Pubblica Istruzione del Comune di Montescaglioso Dott. Pietro Buonsanti.

Un percorso avviato negli anni che ha coinvolto diversi comuni lucani, a partire da Noepoli – primo comune a sottoscrivere il patto con il Comune di Bernalda – proseguendo con Pomarico, Tursi e Montescaglioso. Un cammino che continua a rinnovarsi coinvolgendo ogni anno un comune diverso, rafforzando legami, collaborazione e valori condivisi tra territori.

Ampio spazio è stato dedicato ai progetti sociali dell’associazione. Il Dott. Luca Nuzzo, psicologo cognitivo-comportamentale e referente nazionale ASI per la mototerapia, ha illustrato il progetto di psicomotricità sensoriale in moto, attivo anche in Basilicata grazie all’impegno dell’associazione Bikers per la Vita, che lo promuove e lo sostiene concretamente sul territorio, rendendolo accessibile in forma completamente gratuita per le famiglie.

A seguire, il Prof. Vincenzo Sonnessa, intervenuto per conto dell’associazione, ha presentato attraverso la proiezione di un video dedicato ai Mondiali Special Olympics di Torino un breve ma significativo intervento sullo sport inclusivo.

Un messaggio chiaro, lanciato anche come appello: portare anche a Bernalda nuove opportunità sportive inclusive, attraverso la presenza di figure formate e qualificate, così come già avviato con i progetti in corso. Un obiettivo condiviso dall’associazione Bikers per la Vita, già espresso due anni fa e oggi rilanciato con forza.

La serata si è conclusa con la musica e l’energia dei gruppi Mediterraneo Mango Tribute Band e Ragnatela Folk Band, che hanno coinvolto il pubblico in un finale partecipato e coinvolgente.

Durante tutta la giornata, grande riscontro anche per la Riffa Solidale, regolarmente iscritta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha contribuito a sostenere concretamente i progetti dell’associazione.

“Bikers per la Vita” si conferma così un progetto capace di unire passione, solidarietà e impegno sociale, costruendo relazioni e opportunità reali per il territorio.

L’attività dell’associazione prosegue: è già in programma un importante convegno che affronterà il tema del neurosviluppo e della neurodivergenza, con uno sguardo di approfondimento sulle origini e sui fattori epigenetici che possono influire sullo sviluppo delle patologie neurodegenerative.

Perché il motore più importante resta quello della solidarietà.