Armi rubate in auto: due arresti a Policoro durante i controlli straordinari

I Carabinieri della Compagnia di Policoro, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e in materia di armi, hanno arrestato in flagranza di reato due persone per detenzione e porto illegale di armi.

L’operazione è scattata durante un controllo alla circolazione stradale nella periferia della città, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intimato l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo due individui residenti in provincia di Potenza.

I successivi accertamenti, approfonditi attraverso perquisizioni personali e veicolari, hanno portato al rinvenimento all’interno dell’auto di un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico con lame di 16 e 18 centimetri.

Le verifiche immediate hanno consentito di accertare che le armi da fuoco erano provento di due distinti furti, avvenuti rispettivamente nel 2017 e nel 2019 tra Basilicata e Campania.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati condotti presso la Casa Circondariale della città.

In sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli accertamenti dovranno essere successivamente verificati nel contraddittorio con la difesa.