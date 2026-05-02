Addio ad Alex Zanardi, simbolo di forza e rinascita: morto a 59 anni

È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e icona mondiale del paralimpismo. Aveva 59 anni e avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre. A darne notizia è stata la famiglia con una nota ufficiale.

“È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”, si legge nel comunicato.

“Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e chiede rispetto e privacy in questo momento di lutto”. Le informazioni sulle esequie saranno rese note nei prossimi giorni.

Nato a Bologna, Zanardi è stato protagonista in pista prima di diventare un simbolo di resilienza nello sport paralimpico.

Dopo il drammatico incidente automobilistico del 2001, in cui perse entrambe le gambe, seppe reinventarsi dedicandosi al paraciclismo. In questa disciplina conquistò quattro medaglie d’oro e due d’argento ai Giochi Paralimpici di Paralimpiadi di Londra 2012 e Paralimpiadi di Rio 2016, diventando un esempio di determinazione e rinascita.

Nel 2020 fu vittima di un altro grave incidente, uno scontro con un camion mentre partecipava con la sua handbike a una gara di beneficenza sulle strade del Senese, evento che segnò profondamente la sua vita.

Grande commozione anche a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva. Il sindaco Marcello Bano ha annunciato che il giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino: “Alex Zanardi era un grande campione, ma soprattutto un grande uomo.

Ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, affrontando le tragedie con amore per la vita e un sorriso indimenticabile”.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde non solo un atleta straordinario, ma un simbolo universale di coraggio, capace di trasformare il dolore in forza e di ispirare intere generazioni.