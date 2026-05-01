Primo volo New York–Bari, press trip nel Materano

In occasione del volo inaugurale New York–Bari del 1° maggio 2026, l’Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata e Puglia Promozione, con il supporto di ENIT New York, accoglieranno una delegazione di content creator e media americani in un esclusivo press trip tra Puglia e Basilicata.

La delegazione sarà composta da: Christine Le, influencer con un pubblico combinato di 720.000 follower su Instagram e TikTok; Fiona Chen, creatrice di contenuti con 252.000 follower su Instagram e autrice di un video in partnership con United Airlines, che ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni, e Nathan Ziebarth, senior designer, United Airlines brand marketing team – influencer United rep.

Il programma lucano, con partenza il 4 maggio, prevede una prima tappa a Metaponto con una visita guidata alle Tavole Palatine, straordinaria testimonianza dell’antica Magna Grecia.

Il viaggio proseguirà verso la campagna materana, la visita alla suggestiva Cripta del Peccato Originale, capolavoro dell’arte rupestre lucana e a seguire la scoperta di Matera.

«Abbiamo voluto agganciarci al volo inaugurale di United Airlines New York-Bari con il press trip, in quanto, come ripetiamo sempre, l’aeroporto pugliese è nostra porta privilegiata d’accesso – dichiara il Direttore generale di Apt, Margherita Sarli – e inoltre, in questo momento di complessità geopolitica, rappresenta un forte segnale di fiducia per le nostre destinazioni che, nel mercato statunitense, hanno un punto di riferimento».