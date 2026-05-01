Irsina prepara la Festa dell’Agricoltura

Irsina si prepara a vivere, il prossimo 24 maggio, una giornata all’insegna delle proprie radici più autentiche con la Festa dell’Agricoltura, un appuntamento che restituisce centralità a un settore fondamentale per la storia, l’economia e l’identità della comunità locale.

A partire dalle 9:30 e fino alle 19:30, – si legge in una nota diffusa dal Comune di Irsina – gli spazi dell’ex consorzio si trasformeranno in un grande racconto collettivo, animato da persone, strumenti, esperienze e visioni che testimoniano il legame profondo tra il territorio e il lavoro nei campi.

Un’occasione per riscoprire e valorizzare una cultura che continua a rappresentare una risorsa strategica per il presente e per il futuro.

Protagonisti della giornata saranno numerosi espositori di macchine agricole: trattori, mietitrebbie, attrezzature e tecnologie moderne affiancheranno strumenti della tradizione rurale, offrendo una panoramica completa dell’evoluzione del settore. Una vetrina significativa, capace di coniugare innovazione e memoria.

Nel corso dell’evento – sottolinea la nota del Comune – è previsto anche un momento di confronto istituzionale dedicato al futuro delle aree interne, con particolare attenzione al ruolo dell’agricoltura e del turismo come leve di sviluppo territoriale.

L’iniziativa è resa possibile grazie al lavoro dell’Assessora all’agricoltura Maria Maddalena Papangelo, in sinergia con l’Assessore con delega all’urbanistica e strade rurali Michele Mazzone, Tonino Coletta della cooperativa “Arenacea” e degli uffici comunali, impegnati nella costruzione di un appuntamento che va oltre la dimensione festiva, configurandosi come un vero e proprio atto di valorizzazione identitaria e collettiva.

«Grande soddisfazione e orgoglio per una manifestazione che valorizza un settore da sempre cuore pulsante della nostra comunità: l’agricoltura, vero “core business” di Irsina», dichiara il sindaco Giuseppe Candela. «Un patrimonio di tradizione, innovazione e lavoro, rappresentato dalle numerose aziende del territorio.

L’ampia partecipazione delle imprese del comparto, insieme alla presenza delle massime autorità del Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata, testimonia la vitalità del settore e il forte legame con il territorio.

Una tradizione che si era affievolita nel tempo e che oggi, grazie all’azione amministrativa, stiamo rilanciando con determinazione, restituendole il valore che merita. Un ringraziamento agli Assessori Papangelo e Mazzone, all’Ufficio Turismo e a tutti gli organizzatori per l’impegno e il lavoro che hanno reso possibile questo evento».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche l’Assessora Maria Maddalena Papangelo:

«Questa festa rappresenta un momento di grande significato per Irsina. Non solo come assessora al ramo, ma anche come imprenditrice agricola, sento profondamente l’importanza di riportare alla luce una manifestazione che mancava da tanti anni.

È un segnale forte per tutto il territorio: aziende agricole, produttori e operatori economici. L’organizzazione di questo evento ha richiesto uno sforzo intenso, proprio per il gran numero di realtà che vogliamo far conoscere.

Anche per questo, ringrazio il collega Mazzone per il suo lavoro e per aver creduto insieme a me in questo progetto fin dal primo giorno senza risparmiarsi. Per noi, celebrare l’agricoltura significa riconoscere il valore del lavoro quotidiano, rafforzare il senso di comunità e guardare con fiducia alle opportunità di sviluppo che questo settore può continuare a offrire».

La giornata sarà arricchita da momenti di incontro, degustazioni di prodotti tipici, testimonianze della civiltà contadina, musica e occasioni di convivialità, in un percorso che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione.

La Festa dell’Agricoltura – conclude il Comune di Irsina – si conferma così non solo come evento, ma come espressione autentica dell’identità di Irsina e del suo legame con la terra.