Educational tour sul Pollino

Arriveranno da ogni parte d’Italia gli otto tra giornalisti, videomaker, reporter specializzati in viaggi e cicloturismo selezionati per prender parte all’educational tour ‘ Ride & Discovery Basilicata.

Dal cuore del Pollino alla perla del Tirreno’ organizzato da Hitinera Pollino, tour operator di Rotonda,e finanziato dall’avviso pubblico promosso dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e dall’Apt.

Dal 3 al 6 maggio gli otto partecipanti attraverseranno a bordo di e-bike gli straordinari paesaggi del cuore del Parco Nazionale del Pollino immergendosi in un contesto naturale fiabesco.

Domenica l’arrivo a Rotonda dove gli otto esperti saranno ospiti dell’albergo diffuso “Il borgo ospitale” .

A tavola, oltre a consumare i prodotti tipici del Parco, i partecipanti si concentreranno sulle tappe del tour e sui contenuti da realizzare.

Lunedì partenza da Rotonda per raggiungere con bici elettrica il lago Sirino percorrendo la ciclovia che conduce verso l’area nemolese del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.

“ La tappa al lago – spiegano i referenti di Hitinera- consentirà di raccontare il lato più naturale della Basilicata, mostrare panorami inediti e vivere l’ emozione della transizione dal bosco alla collina”. Martedì il bike tour ripartirà sempre da Rotonda in direzione Viggianello dove sarà possibile ammirare il castello appartenuto ai principi Sanseverino e la chiesa di San Francesco di Paola.

Gli otto partecipanti proseguiranno poi verso il cuore del Parco: Piano Visitone , Colle dell’Impiso, Piano Ruggio, Colle Ruggio e Piano Pedarreto. “

Rifugio Fasanelli, a Piano Pedarretto rappresenta la fine del viaggio in e- bike- continuano da Hitinera – e quale conclusione migliore se non quella del mood del rifugio stesso”.

Terminato il viaggio in bici, mercoledì ci sarà il tempo per scoprire a piedi il centro storico di Rotonda, il museo geo paleontologico e archeologico e il luoghi in cui si producono le due Dop di Rotonda: la melanzana rossa e il fagiolo bianco. “

Al Casale Donna Mita ci immergeremo nei campi in cui si coltivano le due dop rotondesi, il modo migliore per concludere il nostro educational tour”.