Venezia Comics 2026 al via: fumetti, star internazionali e retrogaming a Forte Marghera

Si apre il 1° maggio la 13ª edizione di Venezia Comics, il festival dedicato al mondo del fumetto che fino al 3 maggio animerà gli spazi di Forte Marghera.

A guidare questa edizione è Giulio De Vita, già ideatore del PAFF! International Museum of Comic Art, chiamato a firmare la direzione artistica della manifestazione.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le mostre dedicate a grandi nomi del fumetto internazionale. In primo piano Otto Schmidt, autore del manifesto ufficiale dell’evento e noto per le sue collaborazioni con Marvel Comics e DC Comics, dove ha lavorato su titoli iconici come Guardiani della Galassia e Batman.

Altro ospite di rilievo è Gradimir Smudja, celebre per opere che intrecciano fumetto e storia dell’arte come Au fil de l’art, Van Gogh e Toulouse-Lautrec. A lui sarà assegnato il premio “Nuvole in Veneto 2026”, riconoscimento tra i più prestigiosi del festival.

Grande attesa anche per Enrico Marini, artista italiano di fama internazionale residente in Svizzera, noto per serie come Lo Scorpione, Le Aquile di Roma e Noir Burlesque, oltre ai recenti volumi dedicati a Batman.

Il programma prevede inoltre la partecipazione di numerosi autori, tra cui Laura Zuccheri, Eugenio Sicomoro, Mario Alberti, Paolo Cossi e Donald Soffritti, protagonisti di talk, incontri e interviste anche in streaming. Tra le nuove promesse spicca la giovane fumettista trevigiana Gaia “Freezeyes”.

Spazio anche al mondo digitale con la presenza di creator come Ender Girl e Poly, pronti a incontrare il pubblico tra cosplay, gaming e contenuti online.

Non mancherà l’area dedicata al gioco: Marco Maggi e Francesco Nepitello riceveranno il premio alla carriera “Pedine in Veneto” per il loro contributo al mondo dei giochi, inclusi progetti legati a Il Signore degli Anelli e all’universo di Conan. Tra le novità più attese, l’anteprima della nuova escape room tascabile firmata da Officina Meningi, guidata da Atropo Kelevra.

Grande debutto anche per l’area Retrogames, con oltre quaranta cabinati arcade originali, completamente funzionanti e gratuiti, realizzati in collaborazione con Arcade Story, realtà vicentina nota anche per il suo programma su Dmax.

Tra fumetti, giochi, incontri e innovazione, Venezia Comics 2026 si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, capace di unire tradizione e nuove tendenze della cultura pop.