Seminario on line su disagio giovanile come leva alla partecipazione

Potenza, 30 aprile 2026 – C’è tempo fino a domenica per iscriversi al seminario on line “ Il disagio giovanile come leva alla partecipazione” organizzato dai Centri Servizio Volontariato (Csv) di Basilicata e Puglia e in programma lunedì 4 maggio. L’evento si terrà dalle 18 alle 20 ed è aperto a educatori, docenti, presidenti e referenti di associazioni che si occupano di tematiche afferenti l’universo giovanile. “ Per prender parte all’iniziativa- precisano dal Csv Basilicata – è necessario accedere al nostro sito istituzionale, registrarsi all’area ‘mycsvBasilicata’ e compilare l’apposito form https://my.csvbasilicata.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=5499 ”. Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di tre focus tematici dedicato all’approfondimento del disagio giovanile, un’azione congiunta che mira a rafforzare l’accoglienza e il coinvolgimento dei giovani nei percorsi di promozione del volontariato. Relatore d’eccezione sarà Stefano Laffi, sociologo, ricercatore, scrittore e fondatore della cooperativa “Codici”, che da tempo si occupa di progetti di partecipazione e protagonismo giovanile. “ L’obiettivo dell’incontro- spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv Basilicata- è comprendere l’universo degli adolescenti e dei giovani: cosa pensano del mondo, cosa li delude, cosa li attrae, perché disertano certe offerte, perché abbandonano la scuola o non vedono nel lavoro la chiave della loro identità”. Un evento che testimonia l’attenzione del Csv Basilicata verso il mondo del volontariato alla costante ricerca di ‘nuove leve’. “I giovani sono e saranno sempre una grande e insostituibile risorsa, ed è per questo che dobbiamo impegnarci in prima linea nell’ascolto delle loro necessità- conclude Iosca- comprendere diventa l’unica leva che può aiutare noi e loro a lavorare assieme per un grande progetto comune”.