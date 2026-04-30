Primo Maggio: un momento di confronto sui diritti, la dignità e la sicurezza del lavoro

In occasione della Festa del Primo Maggio, giornata dedicata ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a partecipare ad un importante momento di confronto e condivisione che vedrà la presenza e la partecipazione delle Istituzioni.

Sarà un’occasione per riflettere sui temi fondamentali del lavoro, della dignità e della sicurezza, rafforzando l’impegno comune nella tutela dei diritti e nella promozione di condizioni lavorative più eque nel segno dei valori che questa giornata rappresenta.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale