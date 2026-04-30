Presidente Bardi: lavoro, sicurezza e merito

“Il lavoro è il collante che unisce ogni famiglia e ogni progetto di crescita. Domani celebriamo l’impegno di chi, con fatica e passione, contribuisce ogni giorno a scrivere il futuro della Basilicata.

È un momento per riconoscere il valore di ogni singola professione e per ribadire che la nostra priorità resta quella di garantire a ogni cittadino la possibilità di realizzarsi pienamente attraverso un’occupazione dignitosa”. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in vista della Festa dei Lavoratori di domani.

“La nostra terra possiede risorse straordinarie, ma la più preziosa rimane il capitale umano – prosegue Bardi -. Le sfide economiche attuali ci spingono a essere ancora più rapidi ed efficaci nel creare nuove opportunità.

Il nostro obiettivo è costruire un sistema dove il merito venga premiato e dove i giovani possano trovare lo spazio necessario per costruire qui le proprie carriere, senza essere costretti a cercare altrove ciò che spetta loro di diritto”.

Il Presidente pone l’accento sulla necessità di un lavoro sicuro e tutelato: “La qualità della vita in una società moderna si misura dalla sicurezza che offre ai suoi lavoratori.

Mettere al centro la tutela della salute e l’integrità fisica in ogni cantiere, ufficio o azienda significa dare valore alla vita stessa.

È un impegno che portiamo avanti con determinazione affinché la Basilicata sia un esempio di civiltà e progresso. A chi oggi ha un impiego, a chi lo ha perso e a chi lo sta cercando va il mio più profondo rispetto.

Siamo una regione – conclude Bardi – che sa rimboccarsi le maniche e che non teme il cambiamento. Insieme a imprese, sindacati e forze sociali, continueremo a tracciare una strada fatta di innovazione e coesione. Buona Festa del Lavoro a tutte le lucane e a tutti i lucani”.