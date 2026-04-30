Ospedale di Chiaromonte: dati positivi

I dati delle prestazioni erogate in appena due mesi presso l’Ospedale di Chiaromonte negli ambulatori di nuova costituzione sono estremamente positivi.

Lo sostiene l’assessore Francesco Cupparo che, da rappresentante istituzionale dell’area sud ha seguito l’iter procedurale per l’attivazione degli ambulatori e continua a seguire le problematiche delle comunità dell’area, tra le quali la sanità, di intesa con il Presidente Bardi e l’assessore alla Salute Latronico.

Questo il report fornito dall’Asl Potenza:

Ambulatorio di CARDIOLOGIA

Mese di marzo 29 visite

Mese di aprile 32 visite

Ambulatorio di UROLOGIA

Mese di marzo 17 visite

Mesi di aprile 33 visite

Ambulatorio di GASTROENTEROLOGIA

Mese di marzo 23 visite

Mese di aprile 17 visite

“Sono soddisfatto di questi risultati che – aggiunge – rappresentano un ulteriore incoraggiamento a proseguire per il rilancio del ruolo strategico dell’Ospedale di Chiaromonte per la tutela della salute in un vasto comprensorio e testimoniano come anche nelle aree interne sia possibile erogare servizi e prestazioni specialistici senza che i pazienti siano tenuti a far ricorso al San Carlo.

E’ anche questa una risposta concreta alla necessità di bloccare lo spopolamento dei piccoli comuni. Quanto all’attività dell’Ambulatorio di ONCOLOGIA – prosegue l’assessore– a maggio partirà il servizio settimanale di consulenza con il CROB di Rionero ampliando le prestazioni specialistiche.

La istituita Rete Oncologica ha come obiettivo la creazione di un modello organizzativo capace di garantire la migliore assistenza per il paziente oncologico nella propria Regione mediante una rete capillare che coinvolga anche strutture territoriali non ospedaliere attraverso la ricollocazione dei servizi sanitari e il coordinamento centrale di tutti i soggetti coinvolti.

A Chiaromonte sarà sperimentata la figura del cosiddetto “oncologo transmurale” quale specialista che opera in continuità tra ospedale e territorio, garantendo l’aderenza ai piani individuali di cura e la riduzione degli spostamenti dei pazienti.

L’assessore sottolinea che bisogna continuare su questa strada con la stessa accelerazione necessaria per la realizzazione delle Case di comunità previste dal Pnrr, la garanzia di medici di famiglia e di servizi di Continuità Assistenziale in tutti i comuni.

La difesa e soprattutto il rafforzamento dei servizi sanitari nelle aree interne, tra le quali l’area sud della provincia di Potenza, si sostengono con atti concreti”.

L’assessore Cupparo, a nome della comunità dell’area sud e dei pazienti, ringrazia l’assessore Latronico e i direttori del Crob Massimo De Fino e Asp Basilicata Giuseppe De Fillippis per l’impegno dedicato.