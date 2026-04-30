Ligabue riparte da Barcellona: al via il tour europeo e le celebrazioni di Certe notti

Parte domani, 1° maggio, da Barcellona il nuovo viaggio musicale di Luciano Ligabue, che torna sul palco con il tour “Certe notti in Europa”. Un percorso che porterà il rocker emiliano nelle principali città europee, tra cui Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Nel frattempo cresce l’attesa per “La Prima Notte – Music Opening Ceremony”, l’evento speciale con cui il Liga inaugurerà il 6 maggio il palco dell’Unipol Forum, nel nuovo quartiere milanese di Santa Giulia. Un appuntamento simbolico, che lo vedrà come primo artista a esibirsi nella venue.

Dopo i grandi successi dello scorso anno alla RCF Arena e alla Reggia di Caserta, “La Notte di Certe Notti” proseguirà con una serie di eventi negli stadi italiani: si parte da Bibione il 5 giugno, per poi toccare Roma il 12 giugno, Torino il 17 giugno e concludere a Milano il 20 giugno.

Il gran finale è previsto nei principali palasport italiani a partire da settembre, con debutto all’Arena di Verona il 22 settembre.

Il tour rappresenta anche un momento celebrativo importante: ricorrono infatti i 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, pubblicati nel 1995 e diventati pietre miliari della musica italiana. A questi si aggiunge il ventennale del primo Campovolo, evento simbolo della carriera del Liga.

Tra Europa e Italia, il 2026 si preannuncia così come un anno speciale per Ligabue e per i suoi fan, all’insegna della memoria, della musica dal vivo e di nuove emozioni sotto il segno di “Certe notti”.