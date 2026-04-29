“MUSIC FOR CINEMA” | Sabato 2 maggio 2026 – ore 20.30 Palazzo Malvinni – Malvezzi, Matera

Sabato 2 maggio 2026, alle ore 20.30, negli spazi di Palazzo Malvinni-Malvezzi a Matera, la stagione Basilicata Opere in Atto 2026 propone Music for Cinema, concerto interamente dedicato alle musiche per il grande e piccolo schermo del giovane compositore Carmine Padula.

Sul podio lo stesso autore, alla guida de I Solisti di Puglia e Basilicata, per un’esperienza d’ascolto che conduce il pubblico nel cuore del rapporto tra musica e immagine, restituendo autonomia e centralità a pagine nate per il linguaggio audiovisivo.

Classe 2000, formatosi tra studi accademici e composizione contemporanea, Padula rappresenta una delle voci più promettenti della nuova generazione italiana.

La sua carriera si è sviluppata rapidamente attraverso importanti collaborazioni con il mondo della televisione e del cinema, in particolare con il regista Giacomo Campiotti, firmando colonne sonore per produzioni di grande diffusione come Ognuno è perfetto, Chiara Lubich – L’amore vince tutto, La Sposa, La lunga notte – La caduta del duce, La luce nella masseria, Ennio Doris – C’è anche domani e La ricetta della felicità.

Il programma del concerto si offre come una “mappa sonora” del suo percorso artistico, attraversando temi e suite tratti da queste produzioni.

Un itinerario che mette in luce la funzione narrativa della musica per immagini: non semplice accompagnamento, ma elemento strutturale del racconto, capace di costruire atmosfere, suggerire emozioni e amplificare il significato delle scene.

Inserito idealmente nella grande tradizione italiana della musica per il cinema – che annovera figure come Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani – il lavoro di Padula si distingue per una scrittura capace di coniugare immediatezza comunicativa e sensibilità contemporanea.

Il concerto è organizzato da La Camerata delle Arti, con la direzione artistica di Francesco Zingariello, nell’ambito della stagione Basilicata Opere in Atto 2026, con il sussidio istituzionale del Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera.