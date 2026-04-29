POLITICA
Minoranza: sospensione seduta, Bardi assente mentre parla Cicala
“Abbiamo chiesto la sospensione della seduta del Consiglio regionale a seguito dell’intervento dell’assessore all’agricoltura Cicala che si è dichiarato insoddisfatto per le risorse insufficienti nel bilancio per l’agricoltura, richiamandosi alle esigenze di agricoltori, allevatori e territori”. Lo dichiarano i consiglieri della minoranza in Consiglio regionale che aggiungono:
“Rimarchiamo l’assenza del presidente Bardi durante la relazione dell’assessore Cicala e lo invitiamo a tornare in Aula a chiarire la situazione.”