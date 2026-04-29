“Il Consiglio Comunale Aperto di Senise: un’occasione cruciale per il futuro della Sanità Territoriale e delle Aree Interne”

Il Consiglio comunale aperto svoltosi a Senise il 28 aprile 2026 ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi della sanitàterritoriale e del futuro delle aree interne.

In tale contesto si rileva come la partecipazione degli amministratori dei territori limitrofi sia risultata inferiore alle attese in un momento che richiede invece il massimo coinvolgimento istituzionale su questioni di interesse

condiviso perché su temi delicati come la sanità è necessario lavorare insieme.

Le trasformazioni in atto nel sistema sanitario, alla luce degli interventi previsti dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della programmazione regionale, rendono sempre più necessario un approccio coordinato e una presenza attiva da parte di tutti i livelli istituzionali, al di là delle appartenenze politiche.

Per i territori delle aree interne il confronto e la collaborazione non rappresentano un’opzione ma una condizione essenziale per incidere efficacemente nei processi decisionali.

Facciamo un appello ai sindaci affinché i prossimi momenti di discussione e mobilitazione possano registrare una partecipazione molto più ampia, così da rafforzare una visione condivisa e tutelare al meglio gli interessi delle comunità locali.

Su questi temi esserci non è una scelta: è una responsabilità.

Gruppo di lavoro iniziativa sanità nel Senisese