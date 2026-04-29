Gerardo Travaglio nominato Direttore Generale del Consiglio Regionale di Basilicata

Gerardo Travaglio è stato nominato Direttore Generale del Consiglio regionale della Basilicata dall’Ufficio di Presidenza.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha ricoperto, a partire dal 2015, incarichi dirigenziali in diversi uffici della Regione Basilicata, maturando competenze trasversali in ambiti quali internazionalizzazione, sviluppo economico, politiche del lavoro, servizi alla comunità e turismo, gestione delle risorse umane.

Tra le esperienze maturate quella di dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata.

Significativa anche l’esperienza maturata dal 1996 al 2015 presso l’Ente Parco Nazionale del Pollino, dove ha consolidato competenze amministrative e gestionali in contesti legati alla tutela e valorizzazione del territorio, ricoprendo anche l’incarico di Direttore del Parco.

Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella e i componenti dell’Ufficio di Presidenza hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore generale e hanno ringraziato il Direttore Nicola Antonio Coluzzi per il lavoro svolto.