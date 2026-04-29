A Tito un corso per i volontari Pro Loco

Tutto pronto a Tito (Pz) per il corso di formazione promosso dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps rivolto ai volontari delle Pro Loco affiliate alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.

L’ appuntamento annuale fortemente voluto da Ente Pro Loco Basilicata in stretta collaborazione con la Pro Loco Gli Antichi Portali di Tito (Pz), patrocinato dal Comune di Tito, dall’ Anci Basilicata e dall’Ente Pro Loco Italiane Aps, rientra nelle attività sostenute dalla Regione Basilicata e dall’Apt Basilicata e si svolgerá domenica 3 Maggio 2026 dalle ore 9 presso la sala Don Domenico Scavone in Via Sant’Anna a Tito (Pz).

Dopo i saluti del Sindaco di Tito Fabio Laurino e della Presidente della Pro Loco Gli Antichi Portali di Tito Maria Giovanna Salvia e l’introduzione del Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa ci sarà la relazione della Tecnologa Alimentare Rocchina Robilotta su “Principi generali e normative su Haccp” relativi alle manifestazioni temporanee e le sagre. Durante il corso di formazione previsto un approfondimento sulla riforma fiscale per il Terzo Settore curato dalla Segretaria Nazionale Epli Morena Pisano.

Tra le attività annuali programmate – sottolinea Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps – la formazione per i volontari Pro Loco riveste un’importanza centrale per le manifestazioni che si realizzano nei territori sia per quanti sono impegnati nell’organizzazione sia per i fruitori siano essi cittadini, turisti o visitatori.

Ringraziamo la Pro Loco Gli Antichi Portali Tito ed il Comune di Tito per la preziosa collaborazione, la Tecnologa Alimentare Rocchina Robilotta che da anni segue con professionalità la formazione dei nostri volontari, la Segretaria nazionale Epli Morena Pisano per il costante supporto amministrativo e la Regione Basilicata e l’Apt Basilicata per il sostegno finanziario alle attivitá di coordinamento, assistenza e rappresentanza che la Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps mette al servizio delle proprie affiliate conclude Rocco Franciosa.