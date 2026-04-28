Viaggio nella scuola per diffondere la cultura paralimpica

Prosegue con entusiasmo il percorso del Comitato Italiano Paralimpico Basilicata all’interno degli istituti scolastici, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani i valori dello sport e dell’inclusione. Le iniziative mirano ad accompagnare gli studenti verso una piena realizzazione personale attraverso l’attività sportiva, favorendo consapevolezza, partecipazione e crescita.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 30 aprile 2026 presso l’Istituto tecnologico di Marsicovetere, che ospiterà l’Open Day del Cip Basilicata nella tensostruttura di contrada Barricelle. Sarà una giornata interamente dedicata alla scoperta delle discipline paralimpiche, durante la quale gli studenti potranno mettersi alla prova in attività come la pesca sportiva e lo showdown.

Ospite speciale dell’evento sarà Luciano Florio, vicepresidente del Cip Basilicata e medaglia d’argento mondiale di showdown, che porterà la sua esperienza diretta di atleta, offrendo ai ragazzi una testimonianza concreta di impegno e successo. All’iniziativa parteciperanno anche la dirigente scolastica Marinella Giordano e la docente Antonella Le Rose.

L’evento di Marsicovetere segue quello già svolto il 18 aprile presso l’Istituto Torraca-La Vista, plesso Bonaventura, che ha visto la partecipazione del campione paralimpico Nicky Russo. In quell’occasione, gli studenti hanno avuto modo di conoscere e sperimentare discipline come il parahockey e la pesca sportiva, confermando il valore educativo e formativo di queste iniziative.

Un percorso che continua a crescere, portando nelle scuole non solo sport, ma anche esempi concreti di inclusione, determinazione e possibilità.