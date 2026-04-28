“Sogniamo il Cinema!”: a Potenza il 30 aprile una mattinata tra formazione, audiovisivo e futuro per oltre 200 studenti

Potenza, 28 aprile 2026 – Il cinema come linguaggio educativo, opportunità professionale e strumento per dare forma ai sogni dei giovani. Con questo obiettivo nasce “Sogniamo il Cinema!”, l’evento in programma il 30 aprile alle ore 9:30 presso il Teatro del Cesam – Principe di Piemonte a Potenza.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 200 studenti delle scuole di Potenza, Pignola, Abriola, in un’esperienza immersiva che unisce formazione, creatività e orientamento al futuro.

L’evento rientra nel progetto “CineScuola Lab – dalle aule al territorio”, promosso da AIART Potenza nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

La mattinata offrirà ai ragazzi un’occasione concreta per conoscere da vicino il mondo dell’audiovisivo attraverso alcune eccellenze del territorio: dalla presentazione del Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee (Cesam), realtà impegnata nella formazione cinematografica, all’incontro con Digital Lighthouse, azienda lucana attiva a livello internazionale nei settori del gaming, animazione, produzione cinematografica e pubblicitaria. Spazio anche alla dimensione internazionale con la presentazione del Wonder Film Festival, giunto alla sua seconda edizione e rivolto ai giovani di tutto il mondo.

Tra i momenti più attesi, la proiezione del cortometraggio “Cuore Italiano”, scritto da Virginia Grassi poetessa di Storo lucana di adozione, realizzato tra Basilicata e Trentino, distribuito su RaiPlay e presentato alla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti, fino ad arrivare tra i finalisti del Festival Internazionale di Toronto.

In programma anche la proiezione di un documentario sul dietro le quinte di una produzione cinematografica. La giornata rappresenta non solo un momento di scoperta, ma anche l’avvio di un percorso creativo: gli studenti saranno infatti protagonisti della realizzazione di un cortometraggio, sviluppato attorno al tema del sogno.

I lavori e la scoperta del Cesam, ci sarà il direttore Marcello Foti e già direttore Generale del Centro Sperimentale di Cinematografia per i saluti istituzionali interverrà la presidente Aiart Potenza, Albano Loredana, e il coordinatore scientifico del progetto, Giovanni Pelliccia.

Interverranno inoltre rappresentanti di importanti realtà del settore culturale e audiovisivo, tra cui Cesam, Noeltan Arts, Stoà Teatro, Gommalacca Teatro, Boom!, Nerdworks – “Lucania Is Comics”, Wonder Film Festival, Università degli Studi della Basilicata, Basilicata Creativa e Digital Lighthouse.

«Con ‘Sogniamo il Cinema!’ vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per avvicinarsi al linguaggio audiovisivo, trasformando una passione in una possibile prospettiva professionale.

Il cinema diventa così un ponte tra scuola e futuro – sottolinea la presidente Albano Loredana – mettere in rete realtà formative, imprese creative e istituzioni significa costruire opportunità reali per il territorio e per le nuove generazioni, rendendole protagoniste di un percorso che parte dall’immaginazione e arriva alla produzione”.

Per Lucia Varasano,direttrice artistica del Wonder Film Festival “l’incontro con CineScuolaLab rappresenta per il Wonder Film Festival l’inizio di un cammino condiviso e in dialogo con le realtà associative del territorio e, in particolare, con le scuole, dove nascono le storie più autentiche e gli sguardi più liberi.

In tal senso, gli obiettivi del workshop s’intersecano a quelli del Festival, sempre più inteso come uno spazio di educazione civica e culturale che, attraverso l’utilizzo del linguaggio audiovisivo, sperimenta un approccio integrato e trasversale per la crescita culturale, artistica e civica delle nuove generazioni”.

Partner del progetto sono i Comuni di Campomaggiore, Castelmezzano, Pignola e Oliveto Lucano, le associazioni ODV Santa Maria della Rocca (Calciano), “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno” (Potenza) e il Movimento Nazionale per i Diritti Umani (Potenza).