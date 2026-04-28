Sinistra Italiana Senise al fianco del Consiglio Comunale nella mobilitazione contro la riorganizzazione sanitaria regionale

Come portavoce di Sinistra Italiana Senise, comunico che saremo, senza alcun dubbio o indecisione, al fianco del Consiglio Comunale di Senise nella mobilitazione in corso contro la riorganizzazione sanitaria regionale che prevede l’emarginazione definitiva della nostra Città dal riordino dei servizi sanitari.

Se l’ASP non comunica ufficialmente, a stretto giro, le ragioni “tecniche” della scelta di far ricadere su Maratea la c.d. “Casa Hub” e non su Senise, ciò significa che sarà stata una cosciente volontà politica della Giunta Bardi quella di dimenticare, ancora una volta, le istanze del Senisese.

Senise a questa ragione ha dato e sta ancora donando molto, e chi governa la Basilicata dovrebbe ricordarlo. E’ ora di restituire a questo popolo la giusta attenzione, senza fare neanche un passo indietro.

Ma anche noi, Comune di Senise, avremmo dovuto alzare il livello di attenzione già qualche anno fa, come ho più volte ribadito durante la mia legislatura consiliare. E parlo di atti concreti che riguardano il rapporto con ASP e Regione.

Ad esempio? Che fine hanno fatto i soldi dell’affitto che l’Asp deve al Comune di Senise per l’occupazione pluriennale della struttura ormai di proprietà comunale? A quanto ammontano?

La Corte dei Conti è stata informata per prevenire questo potenziale danno erariale?

Iniziamo a chiedere ad Asp conto di questo inadempimento.

La “nuova struttura”, Hub o Spoke che sia, doveva essere terminata ormai da circa 4 anni, termine dal quale decorre la permuta dei due immobili coinvolti in questa vicenda.

Con le risorse da recuperare penso che si possano tamponare per qualche anno le carenze del piano sanitario regionale almeno per quanto riguarda primo soccorso e alcuni servizi accessori.

Allora, perché non lavorare ed immaginare un Piano Sanitario Comunale (inter-comunale) e sfidare la Regione sui fatti? Potrei continuare.

La mobilitazione, quindi, deve partire da risposte chiare e definitive.

Altrimenti sarà l’ennesima occasione persa da questo territorio per rilanciare una speranza di sviluppo.

Armando Roseti – Portavoce Sinistra Italiana Senise