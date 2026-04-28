Sicurezza nei pubblici esercizi: a Lagonegro nuovo incontro Confcommercio-Federalberghi

Prosegue il percorso avviato da Confcommercio Potenza e Federalberghi, in collaborazione con la Camera di Commercio della Basilicata, dedicato alla sicurezza nei pubblici esercizi.

Oggi si è svolta una nuova tappa a Lagonegro, in concomitanza con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che nell’edizione 2026 pone al centro dell’attenzione il tema del benessere psicosociale nei luoghi di lavoro.

Promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’edizione di quest’anno richiama l’importanza di ambienti lavorativi non solo sicuri sotto il profilo fisico, ma anche sostenibili dal punto di vista organizzativo, relazionale e mentale. Il modo in cui il lavoro è organizzato – carichi, ritmi, relazioni e pressioni – incide infatti in maniera determinante sulla salute e sulla sicurezza.

Quando questi fattori diventano critici, si trasformano in veri e propri rischi, che richiedono strategie di prevenzione sempre più integrate. Temi che – come hanno ricordato i presidenti Confcommercio Angelo Lovallo e Federaberghi Michele Tropiano – riguardano anche il settore del terziario-servizi sia pure in modalità diverse e comunque meno allarmanti rispetto ai settori industria e costruzioni e per questo intendiamo tenere sempre alta l’attenzione.

All’incontro di Lagonegro hanno preso insieme a Lovallo e Tropiano, la vice sindaco di Lagonegro Annella Daniela Citera, i rappresentanti delle principali autorità preposte ai controlli e alla vigilanza: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Questura, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASP Medicina del Lavoro, Polizia Locale Lagonegro e NAS.

L’obiettivo è fornire agli operatori indicazioni chiare e aggiornate sulle misure obbligatorie in materia di ordine e sicurezza nei locali pubblici, con particolare attenzione agli aspetti emersi anche nel corso delle recenti attività ispettive: sicurezza antincendio, gestione delle emergenze, capienza, vie di fuga, utilizzo dei materiali e rispetto delle normative vigenti.

“Vogliamo continuare a promuovere informazione, formazione e collaborazione – sottolinea il presidente di Confcommercio Potenza, Angelo Lovallo –. La sicurezza rappresenta un valore imprescindibile per le imprese e per la tutela di lavoratori e clienti. È fondamentale affrontare questo percorso con responsabilità e consapevolezza, ma anche con il supporto delle istituzioni”.

Il tema della sicurezza nei pubblici esercizi è tornato con forza al centro dell’attenzione anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e delle nuove disposizioni adottate a livello territoriale.

A seguito della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso la Prefettura di Potenza il 4 febbraio 2026, sono state emanate nuove linee guida per il rafforzamento delle misure di sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Tra controlli più stringenti e nuovi obblighi, emerge la crescente difficoltà per molte imprese, in particolare per i piccoli esercizi, chiamati ad adeguarsi rapidamente a normative complesse e spesso onerose. Oggi organizzare un evento risulta più impegnativo sia sotto il profilo operativo che economico, con il rischio concreto di una riduzione delle iniziative sul territorio.

Dal canto suo, il presidente di Federalberghi Basilicata, Michele Tropiano, ha sottolineato il ruolo strategico del settore dell’intrattenimento:

“Il comparto ha un peso rilevante sul territorio, anche per l’indotto che genera su turismo, ristorazione e accoglienza.

Negli ultimi anni l’intrattenimento non è diminuito, ma si è trasformato. Molte attività di somministrazione integrano musica ed eventi, assumendo di fatto le caratteristiche del pubblico spettacolo. Il problema è che questo passaggio avviene spesso in modo inconsapevole, con obblighi normativi e responsabilità importanti. Il rischio è che un eccesso di adempimenti scoraggi le imprese”.

Il programma degli incontri proseguirà nel Lagonegrese e il 12 e 13 maggio in Val d’Agri.

Gli appuntamenti hanno un taglio operativo e affrontano i principali riferimenti normativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi, con particolare attenzione alla prevenzione incendi, alla gestione delle emergenze e all’organizzazione delle attività di intrattenimento.

L’obiettivo è duplice: garantire la tutela di lavoratori e clienti e, al tempo stesso, sostenere le imprese in un percorso che non può essere affrontato esclusivamente in chiave sanzionatoria.

“La sicurezza – ribadiscono le associazioni – è un elemento fondamentale per rafforzare la fiducia tra cittadini e imprese e per assicurare la vitalità dei territori”.

Confcommercio e Federalberghi Potenza confermano così il proprio ruolo di raccordo tra sistema imprenditoriale e istituzioni, con un impegno costante nel coniugare legalità, prevenzione e sostenibilità delle attività economiche.