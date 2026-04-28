IL FESTIVAL DELLO SPETTACOLO La seconda edizione in programma il 6, 7, e 8 Novembre a Milano

Una nuova e imperdibile edizione de Il Festival dello Spettacolo è in programma nell’autunno 2026 a Milano: un lungo fine settimana che – da venerdì 6 a domenica 8 novembre – porterà nel SuperstudioPiù in Via Tortona 27 un cast imperdibile e appuntamenti esclusivi.

Il Festival dello Spettacolo si conferma così un appuntamento che si consolida, dopo la prima edizione di grande successo dell’ottobre 2025 che ha registrato oltre 15.000 presenze, come punto di riferimento per il mondo dell’intrattenimento: tre giorni immersivi che uniscono spettacolo, formazione, anteprime cinematografiche e televisive, meet & greet, showcase e talk che coinvolgeranno tutti gli appassionati di tv, musica e cinema.

Nato dall’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, questa seconda attesissima edizione del Festival si articolerà su tre palchi principali dove ogni incontro darà la possibilità di vivere momenti unici con il pubblico tra giochi, interazioni e incontri con gli artisti.

Quest’anno ci saranno anche grandi novità: il SORRISI LAB la nuova area formativa dedicata ai concorsi cinematografici e musica e a workshop e masterclass con i più grandi nomi dello spettacolo; una grande area experience per il pubblico e una food area attiva per tutti i giorni del festival.

Tanti sono già i grandi protagonisti che hanno confermato la loro presenza al festival tra cui: Carlo Conti, Antonella Clerici, Marco Liorni, Nino Frassica, la Gialappa’s Band, Gianluca Gazzoli e il cast dell’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore e della soap italiana dei record Un Posto al Sole.

Il Festival dello Spettacolo offrirà ogni giorno un palinsesto continuo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico. E poi, con un’offerta sempre più completa e integrata, il Festival diventa anche un ricco hub creativo dove talenti emergenti, professionisti e appassionati possono incontrarsi, formarsi e dare vita a nuove opportunità nel mondo dell’intrattenimento.

Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni, commenta così l’edizione: «Dopo il successo della prima edizione, questo Festival torna con l’obiettivo di consolidare un progetto nato dal desiderio di portare Sorrisi dal giornale al palcoscenico, creando un luogo in cui il pubblico possa incontrare i propri artisti del cuore.

L’augurio per questo grande ritorno è che anche quest’anno le persone partecipino con lo stesso entusiasmo, a conferma di un sogno che continua a crescere e a prendere forma. Un grazie sincero va agli artisti che sceglieranno di essere parte di questa seconda edizione e al pubblico che, con affetto e curiosità, continua ad accompagnarci.»

L’apertura ufficiale de Il Festival dello Spettacolo è prevista per venerdì 6 novembre alle ore 12.00, con un’imperdibile inaugurazione, mentre nelle giornate successive il pubblico potrà accedere dalle 10.00. Per tutti i giorni del festival si potrà accedere in qualunque momento della giornata fino alla chiusura dei cancelli prevista alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili attraverso il partner ufficiale Ticketmaster. R101 è la Radio Ufficiale del Festival dello Spettacolo.

Si apre quindi da oggi un lungo percorso che periodicamente porterà annunci speciali, inclusi i primi ospiti e artisti in lineup, comunicati sui canali social ufficiali del Festival e di Sorrisi, oltre che sul sito ufficiale IlFestivalDelloSpettacolo.it .

VERTICAL MUSIC CONTEST

In occasione del Festival, si rinnova l’appuntamento con il Vertical Music Contest, giunto alla sua terza edizione, con importanti novità. Si tratta di un progetto multimediale, realizzato in collaborazione con Interproject, pensato per dare la possibilità ad artisti emergenti di far conoscere le proprie canzoni inedite attraverso video verticali, il formato dei social network. Le candidature apriranno martedì 28 aprile e saranno raccolte fino al 15 settembre.

Dal 16 settembre al 15 ottobre, poi, tutti gli inediti dei candidati saranno pubblicati online e il pubblico avrà la possibilità di votare il proprio artista preferito, contribuendo a portarlo sul palco del Festival in occasione del gran finale del Vertical Music Contest 2026.

Gli altri finalisti saranno selezionati da una giuria d’eccellenza composta da rappresentanti di Ticketmaster, TVSC, ADA Music Italy, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana e Assomusica. Il vincitore si aggiudicherà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy, confermando il contest come un’importante occasione di ingresso nel panorama musicale.

IL CONCORSO CINEMATOGRAFICO DE IL FESTIVAL DELLO SPETTACOLO

Una grande novità di questa edizione è Il Concorso Cinematografico de Il Festival Dello Spettacolo, che aprirà ufficialmente martedì 28 aprile. Il contest è dedicato agli ideatori di corti e lungometraggi e di documentari e si articola in tre sezioni:- FRAME STORIES (cortometraggi), OPERA NEXT (lungometraggi), DOCU HORIZON (documentari). Tutte le opere proposte saranno valutate da una giuria che decreterà il vincitore a cui sarà assegnato il premio SORRISI AWARD.

Le candidature potranno essere inviate tramite la piattaforma FilmFreeway entro il 30 settembre. Informazioni e regolamento saranno disponibili anche sul sito ufficiale del Festival (e su FilmFreeway) mentre, per richieste specifiche, è attiva la casella email: [email protected] .

MONDADORI ACADEMY

Quest’anno Il Festival dello Spettacolo diventa anche un’importante occasione di formazione. I due contest, musicale e cinematografico, si accostano infatti a un ampio percorso formativo sviluppato in collaborazione con Mondadori Academy, che allarga la propria offerta includendo corsi digitali dedicati a cinema , musica e TV . Ogni corso è articolato in 5 moduli, ciascuno dedicato a una specifica disciplina dell’area di riferimento.

Ogni modulo comprende video-lezioni ed esercitazioni pratiche, guidati ciascuno da grandi professionisti del settore che porteranno in classe importanti testimonianze. I corsi di cinema sono già disponibili sulla piattaforma Mondadori Academy (mettere link).

Durante il Festival, la formazione prenderà vita all’interno del SORRISI LAB, con un programma di masterclass e workshop che offriranno al pubblico una panoramica introduttiva sui temi trattati nei corsi online, creando un ponte diretto tra esperienza live e approfondimento digitale.